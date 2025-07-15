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ТСН у соціальних мережах

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90% людей їдять ці овочі сирими, але даремно: дієтологиня назвала приховані небезпеки, про які мало хто задумується

Українці звикли споживати салати зі свіжих овочів, навіть не здогадуючись, що деякі продукти можуть нашкодити нашому організму.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які овочі не варто їсти сирими

Які овочі не варто їсти сирими / © unsplash.com

Дієтологиня та експертка з харчування Дімпл Джангда у своєму Instagram назвала чотири овоча, які краще варити чи обсмажувати перед споживанням, хоча найчастіше ми їмо їх в сирому вигляді.

В цих овочах міститься багато бактерій та паразитів, наприклад, кишкова паличка (E. coli) чи навіть стьожкові черви з яйцями. Коли вони потрапляють в організм, то можуть викликати серйозні захворювання: судоми, цистицеркоз, ураження печінки, головний біль, утворення кіст в м’язах тощо.

Капуста

Ми всі звикли різати сиру капусту в салати, особливо влітку. Проте Джангда попереджає, що на ній часто можна зустріти стьожкових червів. Їхні яйця не помітно неозброєним оком. Ба більше, вони здатні виживати навіть після оброблення пестицидами. Для них є абсолютно безпечним звичайне миття, а тому капусту дієтологиня радить обов’язково бланшувати перед вживанням.

Експертка також наголосила, що сира капуста може викликати певні проблеми у людей з СПК (синдром подразненого кишківника), адже вона містить велику кількість грубих волокон.

Солодкий перець

Багато хто з нас додає сирий солодкий перець до салатів, однак це може бути помилкою. Дієтологиня стведжує, що дуже важливо ретельно видаляти плодоніжку і всі дрібні насінини, адже саме в них найчастіше містяться яйця паразитів. Сам же перець перед вживанням обов’язково промивайте гарячою водою.

Баклажани

В насіннях баклажанів, як і солодкого перцю, містяться яйця паразитів. Джангда розповідає, що цей овоч необхідно обов’язково готувати перед вживанням. До того ж, баклажани можна назвати надзвичайно складним овочем, адже вони важко перетравлюються і можуть викликати здуття.

Шпинат

Хоча шпинат відрізняється дуже високою поживною цінністю, в ньому часто містяться бактерії кишкової палички. Коли вони потрапляють до організму, то викликають біль в шлунку та інші проблеми з травленням. Якщо шпинат попередньо приготувати, то можна запобігти росту бактерій, а ще це сприяє вивільненню великої кількості поживних речовин, які краще засвоюються організмом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1227
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