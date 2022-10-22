Актуально як ніколи: які існують головні правила домедичної допомоги для цивільних

МОЗ зібрав головні правила домедичної допомоги для цивільних.

Про це пише uaheath в Instagram.

Домедична допомога: базові правила

Власна безпека – пріоритет. Якщо небезпечна ситуація продовжується (обстріл, ви чуєте звуки наступної ракети, все ще летять уламки) – треба спочатку убезпечити себе. І тільки коли стане безпечно – бігти допомагати іншим. Якщо раптом поранена людина зовсім поруч і ви можете забрати її з собою в безпечне місце – дійте.

Оцініть стан постраждалого. Чи дихає людина? (нормальне дихання = не менше 2-3 видихи за 10 сек). Чи у свідомості вона? Чи розуміє, де вона? (поставте пару питань: як звати, чи в курсі, в якому вона місті тощо) Огляньте на предмет відкритих ран, переломів тощо (нічого не чіпайте, просто відмітьте, чи є вони).

Телефонуйте 103. Розкажіть їм про стан постраждалого) і місце, куди їхати. Також можна дзвонити в поліцію (102) або в пожежну службу (101).

Зупиніть кровотечі. Сумніваємось, що у вас з собою буде джгут чи турнікет, але тугу пов’язку ви точно можете зробити з шарфа, відірвати рукав сорочки/футболки, широкий пояс тощо. Зафіксуйте час її накладання. Накладати таку пов’язку треба максимально високо на пораненій кінцівці. Якщо все ж нічого під рукою немає – тисніть на рану. Тримайте до приїзду медиків.

Якщо людина без свідомості, але з ознаками життя і кровотечу ви зупинили: перевірте, чи не ускладнює дихання сторонній предмет. Треба забезпечити прохідність дихальних шляхів, а там можуть бути непотрібні предмети, наприклад земля, уламки, можливо, блювотні маси. Приберіть їх із рота/носа, якщо можете це зробити.

Якщо людина без свідомості, але з ознаками життя і кровотечу ви зупинили: потрібно, щоб людина була у стабільному боковому положенні до приїзду медиків. Будь ласка, залишайся з нею поки не передасте її лікарям, бо людина може отямитись, бути в шоку, зняти з себе турнікет тощо.

Якщо людина без свідомості, без ознак життя і кровотечу ви зупинили: починайте серцево-легеневу реанімацію.

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Нагадаємо, що у Києві проводять тренінги з домедичної допомоги.

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