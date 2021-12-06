Алкоголь спричиняє серцевий напад та інсульт - дослідження

Ні для кого не секрет, що вживання алкоголю пов’язане з широким спектром неприємних наслідків для здоров’я, а надмірне вживання алкогольних напоїв впливає на всі органи: від печінки до психічного здоров’я.

Для більшості невелика кількість алкоголю в помірних кількостях не завдасть великої шкоди. Однак виявилося, що алкоголь може бути особливо небезпечним, якщо ви схильні до ризику фібриляції передсердь (AFib), нерегулярного серцебиття, яке може призвести до ряду небезпечних і потенційно смертельних наслідків.

Нове дослідження показує, що вживання алкоголю може викликати епізоди фібриляції передсердь.

Що таке фібриляція передсердь (ФП)?

У випадку ФП серцеві камери скорочуються хаотично і нерівномірно. Це може спричинити накопичення крові в передсердях серця, і утворення згустків крові. Ці згустки крові можуть потім переміститися через кровоток до мозку, де вони блокують кровоносні судини, і це викликає інсульт.

У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Cardiology, дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) переглянули 466 пацієнтів, які самостійно повідомляли про все, що вони вживали та який спосіб життя вели. З усіх потенційних тригерів, включаючи кофеїн, зневоднення, фізичні вправи та відсутність сну, було виявлено, що лише вплив алкоголю насправді підвищує ризик епізоду.

Чи загрожує вам аритмія: перевірте себе за 5 категоріями

"Дослідники надали докази того, що вживання алкоголю може збільшити ризик як можливого розвитку діагнозу фібриляції передсердь, так і ймовірності виникнення дискретної події (тобто епізоду) миготливої ​​аритмії", - керівник дослідження. автор Грегорі Маркус.

Він попередив, що ризик, ймовірно, індивідуальний. Та кількість алкоголю, яка не здатна нашкодити одній людині, іншу вб'є. Загалом, якщо ви хочете знати, чи вам загрожує аритмія, то запам'ятайте наступні фактори ризику:

діабет,

європейське походження,

високий кровяний тиск,

вік,

куріння

Відповідно до Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), якщо ви потрапляєте хоча б під одну категорію зі списку, алкоголь може завдати непоправної шкоди.

«Дослідження є розумним задумом — результати заслуговують довіри — і підтверджує те, що було відомо десятиліттями: що рясне вживання алкоголю може призвести до серцевої аритмії, включаючи миготливу аритмію», — професор нейропсихофармаколог Девід Натт.

«Я особисто бачив пацієнтів, у яких це трапляється, тому люди, які мають ризик фібриляції передсердь, повинні стежити за своїм споживанням алкоголю та пом’якшувати його, якщо вони виявлять, що це посилює їхні епізоди», - сказав він.

Щоб дізнатися більше про зв’язок між вашим споживанням алкоголю та здоров’ям серцево-судинної системи, перегляньте, що відбувається з вашим серцем, коли ви вживаєте алкоголь.