Алкоголь змушує нас старіти та вмирати раніше - нове дослідження 

Чим більше людина споживає алкоголю, тим коротшим стає її життя.

Десятиліттями вчені продовжували досліджувати те, як алкоголь впливає на організм і яка доза його споживання є максимально допустимою. Однак нове дослідження вважає, що неважливо, скільки ви п'єте, так чи інакше алкоголь завдає шкоди організму, і що більше ви п'єте, то масштабніші наслідки.

Про це пише Nation.

У новому дослідженні вчені об'єднали результати понад 100 досліджень, проведених раніше, в яких взяли участь майже 5 мільйонів осіб. Вивчивши отримані колегами дані, дослідники дійшли висновків, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних дозах, різко скорочує тривалість життя.

Результати свідчать про те, що люди, які споживали не менше 25 грамів алкоголю, наражалися на ризик смерті від хвороб, пов'язаних з ним. Водночас ризик суттєво зростав, якщо людина споживала близько 45 г алкоголю на день.

Стандартний напій у більшості країн містить близько 14 грамів алкоголю чи менше. Тобто 25 грамів — приблизно дві пляшки алкогольного напою. Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що учасники віком 50 років і молодші, які епізодично вживали алкоголь і були під наглядом дослідників 10 років, мали більші ризики смерті.

Дослідники зазначають, що результати досліджень свідчать про те, що жінки страждають від алкоголю суттєвіше, ніж чоловіки. Так, учасниці досліджень, які випивали близько 25 грамів алкоголю і більше на день, мали вищі ризики смерті, ніж чоловіки, які випивають таку саму кількість алкоголю.

За словами співавтора дослідження Тіма Стоквелла, малим чи помірним споживанням алкоголю вважається вживання принаймні одного з двох допустимих напоїв. Однак результати дослідження вкотре підтверджують рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якій йдеться про те, що жодна кількість алкоголю не може бути безпечною для людини.

Раніше вчені з'ясували, якщо регулярно вживати будь-які алкогольні напої, зокрема й вино, то це може стати причиною серйозних проблем із печінкою, включно з цирозом.

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