Американка схудла на сардинах на 11 кг: як вона харчувалася

Як схуднути на сардинах

У світі дієт та здорового способу життя часто з’являються незвичайні тренди. Один із таких — так звана «дієта на сардинах», яка набула популярності завдяки історії 63-річної Джейн Крамметт. Жінка стверджує, що, дотримуючись цього раціону, вона схудла на 11 кілограмів, покращила самопочуття та позбулася запалення. Її досвід викликав бурхливі обговорення, тому ми розібралися, що саме вона робила і що про це думають дієтологи.

Шлях до змін: чому Джейн Крамметт обрала сардини

Джейн Крамметт, ветеран ВМС США, почала набирати вагу і відчувати проблеми зі здоров’ям, зокрема, її турбував болісний плантарний фасціїт — запалення тканин стопи. Раніше вона вже дотримувалася кетогенної дієти, яка передбачала вживання виключно продуктів тваринного походження, і завдяки їй скинула значну вагу. Однак згодом вага почала повертатися.

Прагнучи вирішити обидві проблеми, Джейн вирішила спробувати екстремальний варіант своєї дієти, який складався лише з консервованих сардин та олії. Її надихнули поради лікарки Аннет Босворт, відомої як «Доктор Боз», яка називає сардини «найкращим суперпродуктом» через високий вміст омега-3 жирних кислот, які допомагають боротися із запаленням. Джейн сподівалася, що ці властивості риби допоможуть їй не лише схуднути, а й позбутися болю в нозі.

Як харчувалася на дієті Джейн Крамметт

Протягом 120 днів Джейн Крамметт дотримувалася дуже суворого раціону. Вона щодня їла три банки сардин, консервованих у воді. Важливим моментом було те, що вона обирала рибу з кістками та шкірою, щоб отримати максимальну кількість кальцію. Оскільки ця дієта також потребувала великої кількості жирів, вона додавала по дві столові ложки олії MCT (тригліцеридів середнього ланцюга) до кожної порції сардин, оскільки смак риби в оливковій олії їй не подобався.

Джейн розповідала, що почувалася чудово: «У мене не було жодної тяги до їжі. Я була сита». Вона вважає, що її «суперсила» — це здатність їсти одне й те саме протягом тривалого часу, не відчуваючи нудьги. Після чотирьох місяців такої дієти Джейн схудла на 11 кілограмів, а болісний плантарний фасціїт зник.

Думка експертів: що стоїть за успіхом сардинової дєіти

Дієтолог Наталі Ріццо, коментуючи історію Джейн, пояснила, що феноменальний успіх у схудненні має просте пояснення: дефіцит калорій. Кожна порція сардин з олією MCT містила близько 400 калорій, що загалом давало приблизно 1200 калорій на день. Таке споживання є дефіцитом для більшості дорослих, що й призвело до втрати ваги. Зареєстрований дієтолог наголосила, що сардини — це дійсно дуже корисний продукт, багатий на білок, вітаміни D, B, залізо та кальцій, які сприяли відчуттю ситості та загальному самопочуттю Джейн.

Однак експерти висловили серйозні застереження щодо такої екстремальної дієти, а саме про:

Дефіцит поживних речовин. Раціон Джейн був вкрай бідний на ключові елементи, зокрема на клітковину та вітамін С. Ці поживні речовини необхідні для здоров’я травлення та імунітету, і їх відсутність може призвести до проблем у довгостроковій перспективі.

Зайву кількість насичених жирів. Джейн щодня вживала шість столових ложок олії MCT, що перевищує рекомендовану добову норму насичених жирів у чотири рази. Такий підхід може бути небезпечним для здоров’я серця.

Відсутність різноманітності. Експерти підкреслюють, що харчування лише однією їжею, навіть такою корисною, як сардини, не може бути здоровим. Різноманітний раціон є запорукою отримання всіх необхідних вітамінів та мінералів для запобігання дефіциту.

Як правильно худнути на сардинах

Сама Джейн визнає, що її дієта не є універсальною: «Чи рекомендував би я людям їсти сардини до кінця життя? Ні, я думаю, що нам потрібна різноманітність у нашій їжі». Сьогодні вона продовжує дотримуватися дієти м’ясоїдів, але її раціон став значно різноманітнішим: він включає свинину, курку та яйця, хоча вона і вживає щонайменше одну банку сардин на день.

Історія Джейн Крамметт є яскравим прикладом того, як індивідуальна дієта може спрацювати для конкретної людини. Однак, з точки зору дієтологів, це не здоровий підхід для більшості людей. Вони радять інтегрувати сардини в щоденне меню, поєднуючи їх з іншими продуктами. Наприклад, додавати сардини в салати, подавати їх на цільнозерновому тості, щоб забезпечити організм клітковиною, вітамінами та іншими важливими елементами. У підсумку, сардини — це безсумнівно корисний продукт, але він має бути частиною збалансованого і різноманітного раціону.