Anti-age терапевт Любомир Дронюк: «Імунітет живе у кишківнику»

Як підтримати імунітет та як кишкова мікробіота впливає на весь організм? Відповіді на ці питання надає Anti-age терапевт, лікар-кардіолог Grace Clinic Любомир Дронюк.

Щоб людина була здоровою і всі системи її організму нормально функціонували, необхідно отримувати з їжею достатній набір поживних речовин. Збалансувати повсякденний раціон так, щоб він покривав потребу в білках, жирах і вуглеводах (макронутрієнти), відносно просто. Складніше в повній мірі забезпечити організм вітамінами, мінералами і мікроелементами (мікронутрієнти) з їжі, які в продуктах містяться в мінімальних концентраціях. Для компенсації їх дефіциту в раціоні нерідко доводиться вдаватися до прийому дієтичних добавок або полівітамінних комплексів. Наскільки важливі ці мікронутрієнти в харчуванні? Вони сприяють засвоєнню макронутрієнтів, регулюють їх метаболізм, активність, і тим самим підтримують різні функції організму, виконуючи роль каталізаторів, речовин, які самі в реакцію не вступають, проте створюють необхідні для неї умови. А саме - збільшують швидкість протікання обмінних процесів в організмі.

Вітаміни, мінерали і мікроелементи необхідні для регулювання енергетичного обміну, правильного перебігу безлічі хімічних і біохімічних реакцій, регенерації клітин і тканин організму, регуляції процесів клітинного дихання, кровотворення, підтримки тонусу судин, скоротливості міокарда, згортання крові, адекватної відповіді імунної системи, підтримки кислотно-лужного та електролітного балансу, захисту клітин від оксидантного стресу. Також деякі мікронутрієнти їжі безпосередньо беруть участь в синтезі ряду органічних сполук. Наприклад, фосфор входить до складу фосфоліпідів (жирів) і АТФ (основного джерела енергії). Майже всі вітаміни і деякі мінерали являються коферментами або самі ними є, які дуже важливі для перебігу біохімічних реакцій, які являються основою життя.

Турбота про здоров’я — важливий пріоритет сучасної людини, яка живе в умовах хронічного стресу, забрудненого середовища, збіднення природних ресурсів…... Тому питання додаткового прийому вітамінних комплексів є надзвичайно актуальним. За даними досліджень ВООЗ, нутрієнти відповідають за захист організму від інфекційних та неінфекційних хвороб, серед яких — діабет, хвороби серця, інсульт і рак. Постійна нестача корисних нутрієнтів провокує розвиток хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту, нервової та серцево-судинної систем. Брак необхідних речовин може спровокувати серйозні аутоімунні хвороби та навіть розвиток пухлин. Йдеться не лише про доброякісні, а й про злоякісні новоутворення. Люди часто вважають, що мають схильність до певних генетичних захворювань. Вони аргументують це так: у батьків та інших родичів спостерігаються подібні проблеми. Насправді ж причина може критися в іншому: деякі нутрієнти складно отримати з їжею в конкретному географічному регіоні. Або ж — харчова поведінка членів сім’ї схожа, і це приводить до тривалого дефіциту нутрієнтів, необхідних для нормального функціонування органів і систем. Насамперед порушує обмін речовин в організмі і виснажує імунний та неспецифічний захист організму, порушує обмінні процеси в організмі, які проявляються розвитком захворювання. Для прикладу інфекційні захворювання теж можуть виникати або активніше прогресувати на фоні дефіциту нутрієнтів. Адекватний імунний захист може відбуватися лише у разі, якщо організм отримує необхідну кількість вітамінів та мікроелементів. Важливу роль в цьому відіграють вітаміни А, D, С, Е, В6 та В12, а також фолієва кислота, цинк, селен, залізо та мідь. Вони беруть активну участь у роботі імунної системи, при цьому імунна реакція залежить від достатньої кількості кожного з перелічених елементів. Доказом цього є внесення вперше в епоху доказової медицини вітамінів і біодобавок до протоколів лікування. Коли людство стикнулося з коронавірусною інфекцією і ще не було клінічно ефективних фармакологічних препаратів. Це дозволяє говорити про певні рекомендації щодо харчування та способу життя під час пандемії, направлені на посилення імунітету та полегшення перебігу хвороби.

Згідно настанов Європейського товариства клінічного харчування та метаболізму (ESPEN) були створені рекомендації щодо харчування пацієнтів хворих на коронавірусну інфекцію. Головне положення настанов ESPEN – забезпечити адекватну кількість нутрієнтів та нормою білків, жирів та вуглеводів для здатності протистояти інфекції. При цьому в настановах зазначається, що у разі виявлення дефіцитів, виправляти їх необхідно за допомогою вітамінно-мінеральних комплексів та дієтичних домішок.

При цьому є докази, що стан імунної системи напряму залежить від стану мікрофлори кишківника. Тому найбільш ефективним є не просто вживання вітамінів та мікроелементів, а комбінованих засобів, які містять в собі ще й пробіотики. Їх завдання підтримувати необхідну мікрофлору кишківника, що забезпечує краще засвоєння необхідних нутрієнтів та захист від патогенних мікроорганізмів. Для повного засвоєння цих необхідних речовин необхідно подбати про мікрофлору кишківника, яка впливає на стан слизової оболонки та епітелію органу – одного з найважливіших захисних бар’єрів організму. Саме в кишківнику міститься 70-80% усіх імунних клітин. Кишкові дисбактеріози напряму впливають як на стан імунної системи, резистентність нашого організму так і на перебіг інфекційних захворювань. Для підтримки мікрофлори кишківника та посилення імунної системи організму в цілому рекомендують приймати пробіотики, які позитивно впливають на імунітет та допомагають протистояти вірусним інфекціям.

Саме такий комплекс вітамінів, мінералів і пробіотиків містять препарати німецької ТМ Orthomol, які відкривають принципово новий підхід до використання нутрієнтів для підтримки здоров’я.

Вітамінний комплекс Orthomol Immun Pro одночасно працює для зміцнення загального імунітету і відновлення роботи шлунково-кишкового тракту після важкого лікування або в процесі терапії.

В основу створення даних вітамінних комплексів Orthomol покладено принципи ортомолекулярної медицини. Це вчення про правильну концентрацію необхідних нутрієнтів для відновлення здоров’я і боротьби з хворобами. Саме слово «ортомолекулярна» походить від двох слів ортос (грец.) – правильний, хороший і молекула (лат.) – найменша частка речовини. Засновником ортомолекулярної медицини вважається американський біохімік, дворазовий лауреат Нобелівської премії Лінус Полінг. Його ім’я включено в список 20 найбільших вчених усіх часів, складений за результатами опитування вчених (поряд з Галілеєм, Ньютоном, Дарвіном і Ейнштейном). Тільки дві людини – Полінг і Ейнштейн – представляють в цьому списку 20-е століття.

Суть цього методу полягає в підтримці організму за допомогою зміни концентрації в ньому тих речовин, які ми обов’язково повинні отримувати з їжею, тому що не можемо виробляти їх самостійно. Йдеться про вітаміни, мінерали, жирні кислоти та інші незамінні амінокислоти. Ортомолекулярна медицина – це відновлення здоров’я силами самої природи. І при цьому у неї є серйозна наукова база.

Незважаючи на те, що всі ми потребуємо певних кількостях мінералів і вітамінів у кожного з нас є свої особливості. Вони залежать від різних чинників: способу життя, схильності до стресу, стану здоров’я, впливу навколишнього середовища. Іноді потреби в поживних компонентах зростають так сильно, що їх не може покрити навіть здорове і правильне харчування. Хоча потреба людини в нутрицевтиках відносно невисока, порівняно з головними складовими раціону - білками, жирами і вуглеводами, продукти харчування не завжди повністю її покривають. Тому для профілактики дефіциту важливих мікронутрієнтів їжі і корекції пов’язаних з таким дефіцитом станів рекомендується приймати мікро і макроелементи в складі біологічно активних добавок.

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3. RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL| VOLUME 50, P15-23, AUGUST 01, 2022 / The effect of probiotics on mood and sleep quality in postmenopausal women: A triple-blind randomized controlled trial

4. https://www.espen.org/component/content/article/30-news/348-27th-espen-course?Itemid=10