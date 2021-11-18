Аптечка першої допомоги: правильно організовуємо домашній must have 

У кожного вдома є ліки — деякими препаратами ми запасаємося за звичкою, інші залишаються після перенесених захворювань або травм. Однак, домашня аптечка — це не склад, її головне завдання — швидко й ефективно надати допомогу у невідкладній ситуації, від побутової травми і головного болю до проблем із травленням.

Звісно, тримати ліки на всі випадки життя просто неможливо, тому проаналізуймо, що має бути у домашній аптечці та як зберігати ліки, щоб вони не втрачали своїх властивостей. Розповідає сімейна лікарка Медичної мережі “Добробут” Анна Сєрова.

Зберігання ліків

Ліки повинні зберігатися в окремому контейнері чи коробці, не контактувати з харчовими продуктами і бути недоступними для дітей. Для цього підходять пластикові контейнери з герметичною кришкою на защіпках.

Більшість препаратів псуються під впливом прямих сонячних променів, високої вологості та температури, тому ванна кімната не підходить для їхнього зберігання. Розмістити аптечку краще у закритій шафі, подалі від джерел тепла, щоб у разі необхідності її швидко і легко дістати.

Намагайтеся зберігати ліки в оригінальних упакуваннях — вони містять інструкції до препарату та термін придатності.

Зверніть увагу на умови зберігання — більшість ліків рекомендовано зберігати за температури від 15°C до 25°C, а деякі необхідно тримати у холодильнику, для цього можна виокремити невелику поличку у дверях. Інші препарати, наприклад, краплі для очей, мають обмежений термін придатності після відкриття упакування — про це слід також пам’ятати.

Рекомендується хоча б раз на квартал, перед зміною сезону, перевіряти терміни придатності препаратів та оновлювати аптечку.

Склад домашньої аптечки може сильно варіюватися залежно від віку членів сім'ї, наявності у них певних захворювань, однак базовий набір медикаментів для використання у разі травм та екстрених станів повинен містити препарати, зазначені нижче.

Засоби від застуди

Нестероїдні протизапальні препарати: парацетамол, ібупрофен, анальгін. Вони можуть бути у формі таблеток, порошку для приготування гарячого напою чи сиропу для дітей. Допомагають від підвищеної температури, головного болю, інших симптомів грипу та застуди.

Судинозвужувальні краплі для носа — допоможуть усунути закладеність носа і набряк слизової. Зверніть увагу, що ці препарати мають різне дозування залежно від віку.

Спреї та льодяники від болю у горлі — містять антисептики із протимікробною дією, протизапальні компоненти й екстракти лікарських рослин. Будьте особливо уважними з льодяниками, іноді діти вважають їх цукерками.

Допомога від ран та опіків

Як антисептичний засіб для обробки ушкоджених шкірних покривів підійдуть розчин хлоргексидину, перекис водню і водний розчин йоду.

Креми та мазі з декспантенолом прискорюють загоєння дрібних травм і подразнень шкірних покривів, також ці препарати добре впорюються із сонячними опіками та попрілостями у дітей.

Препарати від алергії

Антигістамінні препарати системної дії: дезлоратадин, цетиризин або кларитин допоможуть від більшості алергічних реакцій. Вони бувають у формі таблеток чи сиропу.

Гелі з диметинденом і дифенгідраміном усувають свербіж при алергічному висипанні чи укусах комах.

Лікування харчових розладів

Сорбенти допоможуть при отруєннях, діареї та інтоксикації. Це препарати, що містять діосмектит чи діоксид кремнію. Найбільш зручна форма — порошки для приготування суспензії — їх легко готувати й вони не займають багато місця.

Протидіарейні препарати — у разі отруєнь і кишкових інфекцій. Препарат на основі цукроміцет буларді є мікробним антидіарейним препаратом і рекомендований при гострій вірусній діареї та діареї подорожнього. Ще один препарат, який можна застосовувати при діареї, якщо немає вкраплень крові, це рацекадотрил.

Травні ферменти допоможуть впоратися із важкістю у шлунку після святкування, а також при комплексному лікуванні харчових отруєнь. Однак, прийом таких препаратів необхідно погоджувати з лікарем.

Лікування больового синдрому

Спазмолітики (дротаверин) і нестероїдні протизапальні препарати (парацетамол, ібупрофен) — від головного, вушного болю, болю під час менструації, у разі спазмів у животі, внаслідок травм.

Гелі та креми з диклофенаком, або препарати з екстрактом живокосту чи з бішофітом, застосовуються проти болю в суглобах і м’язах.

Перев’язувальні матеріали та інструменти

Бактерицидні пластири для закриття дрібних ран, пластир у котушці для фіксації пов'язок, вата, стерильний та еластичний бинти мають бути у кожного вдома.

Термометр — ще один обов’язковий елемент в аптечці. Краще обирати електронний — за точністю він не поступається ртутному, проте не розбивається і швидше вимірює.

Тонометр необхідний, якщо вдома є люди з підвищеним чи зі зниженим тиском.

Препарати від хронічних захворювань

За наявності хронічних захворювань, які потребують постійного приймання ліків, необхідно контролювати їхню наявність і не пропускати прийому. Крім того, рекомендовано заздалегідь проконсультуватися з лікарем-куратором щодо того, які препарати треба застосовувати у разі загострення.

Особливо істотний цей пункт для людей із серцево-судинними захворюваннями — напад стенокардії чи гіпертонічний криз без лікування можуть призвести до тяжких наслідків. В аптечці завжди повинні бути препарати з нітрогліцерином для припинення нападу стенокардії та краплі з ніфедипіном, які допоможуть впоратися з раптовим підвищенням артеріального тиску.

Пацієнти з цукровим діабетом і їхні рідні повинні вміти впізнавати ознаки критичних станів при цьому захворюванні та мати вдома не лише глюкометр, а й препарати для надання невідкладної допомоги.

Насамкінець хочу зазначити, що консультація сімейного лікаря чи терапевта допоможе індивідуально підібрати ті препарати, які мають доповнити базовий склад домашньої аптечки.

Будьте здорові та довіряйте професіоналам!