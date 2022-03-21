Атаки на медичні заклади та працівників в Україні: 52 напади за 25 днів підтвердили у WHO

Атаки на медичні заклади та працівників в Україні: 52 напади за 25 днів підтвердили у WHO

Станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Вчора Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Це понад дві атаки на добу.

"Це неприпустимо. Медзаклади і медпрацівники повинні бути захищені завжди", - додали у WHO.

Нагадаємо, електронний медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для усіх українців за допомогою відеозв’язку на час війни.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медичного сервісу у Telegram.