Атаки на медичні заклади та працівників в Україні: 52 напади за 25 днів підтвердили у WHO

Станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.
Вчора Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.
"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.
Це понад дві атаки на добу.
"Це неприпустимо. Медзаклади і медпрацівники повинні бути захищені завжди", - додали у WHO.
Нагадаємо, електронний медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для усіх українців за допомогою відеозв’язку на час війни.
Про це повідомляють на офіційній сторінці медичного сервісу у Telegram.