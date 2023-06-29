Бадьорить чи ефект плацебо: вчені зробили нове відкриття про вплив кави

Нове дослідження вчених з Університету Хауме припускає, що кава насправді може діяти як плацебо.

Про це пише Daily Mail.

Під час дослідження експерти зосередилися на вивченні кавоманів — вони хотіли зрозуміти, чи залежить ефект бадьорості від властивостей кофеїну або досвіду вживання цього напою.

Дослідники виявили, що вживання кави збільшує зв'язок у вищій зоровій мережі та правій мережі виконавчого контролю — обидві ці частини мозку беруть участь у робочій пам'яті, когнітивному контролі та цілеспрямованій поведінці. Результати також показують, що цього не сталося, коли учасники пили воду з кофеїном.

Тобто якщо вам необхідно не просто відчути себе більш бадьорими, а й готовими до дії, то одного кофеїну буде недостатньо. Для цього необхідно випити саме чашку кави.

За словами першої авторки дослідження, докторки Марії Піко-Перес, вони з колегами виявили, що реципієнти були більш готовими до дії та були більш уважними до зовнішніх подразників саме після кави.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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