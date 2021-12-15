Без різкого запаху і з маркуванням: українцям розповіли, як обрати безпечні іграшки на новорічну ялинку

Без різкого запаху і з маркуванням: українцям розповіли, як обрати безпечні іграшки на новорічну ялинку

Найбезпечнішою іграшка буде та, яку виготовлено власноруч.

Новий рік-2022 вже незабаром і все активніше українці купують новорічні ялинки, але слід подбати і про безпеку прикрас до святкового дерева. Новорічні іграшки слід обирати за принципом безпечності, а не лише для естетичної насолоди.

Яких принципів треба дотримуватися для безпечної купівлі ялинкових іграшок, повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

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"У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, як-то фенол, свинець. Вони небезпечні, особливо для дітей", - наголошують у ЦГЗ.

Зокрема, українцям радять, передусім, купувати іграшки в спеціалізованих точках. Йдеться про спеціалізовані магазини або великі мережі. Також людей закликають надавати перевагу товарам українських виробників і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

У ЦГЗ попереджають, що на стихійних ринках чи в переходах гарантії якості та захисту прав споживача клієнт не отримає. Крім того, необхідно перевіряти чи вказано на пакуванні виробник, склад виробу, чи є документи, які засвідчують якість і безпеку. Зауважується, що найкращими маркерами якості може бути фарба й запах.

Так, фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах — не бути різким.

"Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати. Перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з’єднані, а виріб зроблений із вогнетривкого матеріалу. Попросіть продавця увімкнути гірлянду, щоб перевірити чи від тепла не з’являється різкий запах, не сильно нагрівається. Потужність має бути до 65 Вт", - попереджають у Центрі громадського здоров’я України.

У відомстві додали, що уникнути шкідливого впливу пластику чи інших матеріалів можна, виготовивши новорічний декор своїми руками.

Як повідомлялося, ялинка може викликати алергічні симптоми. Що потрібно знати, аби не зіпсувати святкування Нового року, читайте тут.

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