Біль у спині: які 6 щоденних звичок призводять до цього

Які щоденні звички вбивають спину

Біль у спині рідко виникає на порожньому місці. Часто його причиною є не глобальна травма чи хвороба, а низка, здавалося б, невинних щоденних звичок, які повільно, але впевнено погіршують стан хребта та поставу. Відомий лікар-ортопед Ніколас Кларк наголошує, що здоров’я нашої спини залежить не лише від відвідування лікарів чи спортивного залу, а й від того, як ми сидимо, стоїмо та рухаємося щодня.

Ось шість найпідступніших звичок, які варто негайно змінити, щоб уникнути хронічного болю та деформацій.

1. Неправильна постава під час сидіння (сутулість)

Сидіння зі сутулою спиною, особливо під час тривалої роботи за комп’ютером або занурення у телефон, є одним із головних ворогів хребта. Коли спина вигнута, навантаження на міжхребцеві диски та м’язи різко зростає. Навіть якщо ви регулярно займаєтеся спортом, багатогодинне сидіння в неправильній позі зводить нанівець усі зусилля. Неухильне дотримання правильної постави під час роботи, навчання чи відпочинку є базовим рішенням для запобігання постійному дискомфорту та деформаціям.

2. Залежність від смартфона («технічна шия»)

Сучасна епідемія — це багатогодинне схиляння голови над екраном смартфона. Щоразу, коли ви нахиляєте голову вперед, м’язи шиї та верхньої частини спини змушені працювати з перевантаженням, утримуючи вагу голови під неприродним кутом. З часом це призводить до появи стійкого болю, хронічних головних болів і навіть до структурних змін у шийному відділі хребта, відомих як «технічна шия». Необхідно намагатися тримати телефон на рівні очей і регулярно робити перерви, щоб розвантажити шию.

3. Носіння важких речей на одній стороні

Звичка носити важкі сумки, рюкзаки, шоппери чи навіть гаманці постійно на одному плечі або на одному боці тіла є прямим шляхом до м’язового дисбалансу. Це створює асиметричне навантаження, змушуючи хребет викривлятися, щоб компенсувати вагу. Наслідком може бути постійний біль у попереку та плечах, а з часом — значніші зміщення хребта. Рішення просте: рівномірно розподіляти вагу на обидва плеча (використовуючи рюкзак) або регулярно міняти сторону носіння.

4. Неправильна техніка підйому важких предметів

Просте, але травмонебезпечне бажання швидко нахилитися і схопити щось важке із зігнутою спиною є частою причиною гострого болю, м’язових розтягнень і навіть міжхребцевих гриж. Щоб захистити спину, необхідно замість нахилу присідати, тримаючи спину прямою, і піднімати вагу силою ніг. Особливо слід уникати підйому важких предметів, поєднаного з різкими поворотами корпусу, оскільки такі комбіновані рухи є найбільш травмонебезпечними.

5. Ігнорування вправ для зміцнення м’язів корпусу

М’язи преса, попереку та бічних поверхонь тіла формують так званий «внутрішній корсет» (або «кор»), який стабілізує та захищає хребет від зовнішніх навантажень. Якщо цей корсет слабкий, хребет приймає на себе весь удар, навіть під час звичайних щоденних дій, як-от ходьба чи стояння. Регулярне виконання вправ на зміцнення кору (планка, містки, скручування) є обов’язковим для створення надійного захисного каркаса, що запобігатиме травмам.

6. Думаєте: «поболить — і пройде»

Найбільша помилка — це звичка ігнорувати перші сигнали організму, керуючись думкою: «Поболить і пройде». Навіть легкий, але регулярний біль (наприклад, після сну, після тривалого сидіння або ходьби) може бути раннім попередженням про прогресуючі проблеми з поставою, дисками чи м’язами. Лікарі наголошують, чим раніше людина зверне увагу на дискомфорт і почне піклуватися про своє здоров’я, тим вищі шанси уникнути переходу проблеми в хронічну стадію, яка вимагатиме тривалого та складного лікування.