Білок для схуднення: чи корисно їсти яйця на ніч

Усупереч поширеній думці, варені яйця корисніше їсти на вечерю, а не на сніданок.

Курячі яйця – один із найпопулярніших продуктів для сніданку. Багато фахівців стверджують, що для схуднення їх потрібно їсти перед сном: яєчні білки активують вироблення гормону росту, який і допомагає знижувати вагу.

Щоб схуднути, яйця треба їсти ввечері. З одного боку, тваринні білки, як правило, легше засвоюються, аніж рослинні, і тому їх слід вживати більше ввечері

Чому яйця потрібно їсти ввечері

По-перше, у яйцях у великій кількості міститься білок, для розщеплення якого організму потрібно багато енергії. Вживання яєць увечері стимулює процес жироспалювання під час сну.

Також регулярно вживати яйця на ніч потрібно тим, хто хоче нормалізувати сон.

Високий вміст у яйцях білка гарантує, що вночі не буде коливатися рівень цукру в крові, і дозволяє забезпечити спокійніший сон.

Важливо: варені яйця на ніч для схуднення можна їсти не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читйате у новині.

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