Більшість людей викидає цю частину яйця: дізнайтесь, що ви втрачаєте

Куряче яйце: користь / © pexels.com

Реклама

Звичайне куряче яйце — не лише доступне джерело білка, а й цілий комплекс корисних речовин, здатних підтримувати наше здоров’я. У традиційній китайській медицині кожну частину яйця століттями використовували для профілактики та лікування різних недуг.

Особливу цінність має внутрішня плівка яйця, відома як “луска фенікса”.

Мабуть, ви помічали тонку прозору плівку, що залишається на шкаралупі після очищення вареного яйця.

Реклама

Вважалося, що ця плівка ефективна під час лікування кашлю, зменшення подразнення слизової горла та відновлення тканин після пошкоджень. Її структура дуже нагадує будову людської слизової, тому “луска фенікса” вважалася природною ідеальною “пов’язкою”.

Наприклад, при невеликих виразках у ротовій порожнині можна скористатися простим методом: відокремте плівку від яйця, промийте чистою водою та прикладіть на уражене місце на кілька хвилин. Це допоможе зменшити дискомфорт і прискорити загоєння.

Також існують народні способи використання плівки для підтримки здорової шкіри та відновлення після травм. Звісно, застосовувати такі методи варто обережно, враховуючи особливості власного організму.