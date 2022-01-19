Більшість побічних реакцій після вакцинації викликано очікуванням негативних наслідків – дослідження

Дві третини системних побічних реакцій від коронавірусних вакцин – це ефект ноцебо.

Американські епідеміологи підрахували, що близько 76% системних побічних реакцій після першої дози коронавірусних вакцин та 52% системних реакцій після другої дози можна пояснити ефектом ноцебо — самонавіюванням та очікуванням негативних наслідків.

Дослідники виконали метааналіз 12 робіт, що включали 45 380 учасників, із результатами можна ознайомитися у JAMA Network Open.

Під плацебо розуміють речовину без реальних лікувальних властивостей, яку застосовують у клінічних дослідженнях, щоб оцінити дію цього препарату. Ефект від плацебо може наступити тільки в тому випадку, якщо людина вірить у ефективність і вселяє собі, що пустушка діє.

Ноцебо - це антитеза плацебо, а також речовина без реальних фармакологічних властивостей, але вона, на відміну від плацебо, викликає негативну реакцію у пацієнта, тому що люди чекають негативного ефекту від ліків.

Ефект ноцебо можна часто помітити у клінічних випробуваннях, коли пацієнти повідомляють про побічні ефекти після прийому препарату-пустушки.

Не стали винятком і клінічні випробування вакцин від коронавірусу.

Американські дослідники із Гарвардської медичної школи вирішили розібратися, наскільки часто зустрічається ефект ноцебо серед їхніх учасників.

Вони проаналізували стан 45 380 людей. Досліджували ефективність коронавірусних вакцин на двох групах учасників: одна отримувала реальний препарат, а інша – пустушку.

Також читайте У літніх людей втрата нюху при зараженні коронавірусом зустрічається рідше

Що показало дослідження

Після першої дози у групі, що отримала плацебо, 35% учасників повідомило про виникнення системних побічних реакцій (у 19% випадків це був біль голови, у 17% втома).

Серед людей, які отримали вакцину, таких учасників було більше – близько 46%. Після другої дози про побічні ефекти повідомили 32% людей із групи пустушки та 61% із групи препарату.

Різниця у кількості побічних ефектів між експериментальною та контрольною групами була статистично значущою, але вчені розрахували, що ефект ноцебо відповідає за 76% системних побічних реакцій після першої дози та за 52% – після другої дози.

Незважаючи на те, що інформація про побічні ефекти вакцин може викликати страх перед ними та підвищену увагу до свого самопочуття після введення дози препарату, керівник дослідження Тед Капчук закликає не замовчувати інформацію про можливі реакції, а пояснювати ще більше, ніж це роблять зараз, щоб заспокоїти людей і вирішити їхні сумніви.