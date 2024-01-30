Більшість робить це неправильно: як вимірювати тиск за допомогою тонометра

Кров'яний тиск — важливий показник, який може багато розповісти про ваше здоров'я. За допомогою тонометра його можна виміряти в домашніх умовах.

Систематичні вимірювання артеріального тиску допомагають виявити відхилення від норми на ранній стадії та вчасно звернутися до фахівця. Тому важливо знати, як правильно користуватися тонометром і підготуватися до процедури.

Що таке гіпертонія

Існує два види тиску — систолічний і діастолічний. Перший — тиск, який виникає, коли кров перекачується по артеріях під час скорочення серцевого м'яза. Другий — тиск, який чиниться кров'ю, що перебуває у стані спокою (тобто між цими скороченнями).

У дорослої людини нормальним тиском систоли вважається показник до 140 мм ртутного стовпчика, а діастолічний не повинен перевищувати 90 мм ртутного стовпчика.

Гіперторія — це високий тиск. Він виникає тоді, коли показники тиску у кровоносних судинах перевищує нормальні (140/90 мм ртутного стовпчика і вище).

Існує три ступені гіпертонії:

перший — за 140/90 мм ртутного стовпчика;

другий — за 160/100 мм ртутного стовпчика;

третій — вище 180/110 мм ртутного стовпчика.

Як правильно вимірювати артеріальний тиск в домашніх умовах

Важливо пам'ятати про кілька важливих нюансів перед тим, як починати вимірювати тиск в домашніх умовах. Адже вони можуть сильно вплинути на результати. Тиск не рекомендується вимірювати одразу після приймання їжі, викурювання цигарки чи випивання кави. Також перед процедурою слід кілька хвилин відпочити.

Артеріальний тиск потрібно вимірювати лівою рукою, хоча в крайньому разі дозволяється вимірювання і правою.

Якщо вам потрібно вимірювати тиск регулярно, краще робити це щодня в один і той же час вранці і ввечері. Зранку робіть це до сніданку, а ввечері через дві години після вечері і до приймання ліків.

Ремінець приладу для вимірювання тиску повинен розташовуватися на 1,5-3 см вище згину ліктя. Вимірювання проводять сидячи, з підтримкою для спини. Під час вимірювання не змінюйте положення руки і не розмовляйте.

Існують монітори для вимірювання тиску, які одягаються на зап'ястя.

Щоб отримати достовірні результати, рекомендовано проводити вимірювання хоча б сім днів підряд. Якщо в результаті з'ясується, що ви схильні до високого тиску чи розвитку проблем з серцево-судинною системою, варто звернутися до лікаря. На консультацію слід взяти історію вимірювань.

Як правильно вимірювати тиск? Скільки разів проводити процедуру? Щоб підвищити точність оцінки краще зробити два-три виміри з перервою у 1-2 хвилини. Не варто вимірювати тиск 5-7 разів на день. Це лише викличе знервованість, що може спровокувати стрибок показників.

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