Більшість робить це неправильно: подологи розповіли, як обирати шкарпетки без шкоди для ніг

Як обрати шкарпетки за розміром: поради подологів / © unsplash.com

За словами подологів, неправильно підібрані шкарпетки можуть стати причиною неприємної та делікатної проблеми — вростання нігтів. При цьому уникнути помилки дуже просто: навіть не дивлячись на етикетку, достатньо запам’ятати один простий лайфгак.

Чому важливо обирати шкарпетки за розміром

Зазвичай, обираючи шкарпетки, ми звертаємо увагу лише на два фактори: дизайн (тут кожен керується своїм смаком і метою покупки) та матеріал. Загальне правило тут просте: щоб уникнути “парникового ефекту” для стоп, варто обирати натуральні тканини — вони набагато корисніші, ніж низькоякісна синтетика. Далі більшість покупців діють автоматично: знаходять шкарпетки бажаного дизайну, підбирають свій розмір і відразу прямують на касу.

Але саме тут ховається підступ. Незважаючи на те, що розмірна сітка шкарпеток здається універсальною, ваш звичайний 40-й розмір ноги може трохи не збігатися з тим, який закладений конкретним виробником у 40-у маркування. Більше того, дві пари шкарпеток одного заявленого 40-го розміру від різних брендів можуть відрізнятися за довжиною.

Здається, нічого страшного: шкарпетки трохи менші за очікуване — вони розтягнуться і просто сядуть щільніше. Але подологи, які лікують захворювання шкіри, нігтів та стоп, вважають це серйозною проблемою.

Суть у тому, що надто тісні шкарпетки здавлюють пальці і чинять зайвий тиск на нігтьову пластину. Більшість людей навіть не звертає на це уваги: по-перше, рухи маскують дискомфорт, по-друге, неприємні відчуття часто списують на незручне взуття. Насправді ж з часом це може призвести до того, що нігті (особливо великого пальця) почнуть врізатися в шкіру, перетворюючися на серйозну, болючу й неприємну проблему.

Як правильно обрати розмір шкарпеток

Вибираючи шкарпетки, приміряти їх у магазині майже завжди заборонено з гігієнічних причин. Повернути або обміняти товар через невідповідний розмір також неможливо — шкарпетки належать до категорії продукції, що не підлягає поверненню, якщо вони не мають дефектів або виробничих браків.

Фахівці радять не орієнтуватися лише на цифри на етикетці. Є простий лайфгак, який допоможе вибрати шкарпетки ідеально за розміром просто в магазині, без примірки.

Все, що потрібно зробити, — прикласти шкарпетки до своєї руки. Секрет криється в анатомії: довжина від зап’ястя до плеча у середньої людини приблизно дорівнює довжині стопи. У магазині достатньо витягнути руку, покласти на неї шкарпетки і перевірити, чи співпадають центр п’яти та носок із вашою рукою. Якщо так — шкарпетки підійдуть ідеально (головне — не тягнути виріб, щоб не спотворити його розмір).