Більшість з нас робить цю помилку з рибними консервами: дізнайтеся, як уникнути небезпеки

Які рибні консерви безпечні / © unsplash.com

Як пише видання Pysznosci.pl, багато людей вважає, що консервована риба втрачає свої корисні властивості, адже проходить термічне оброблення і зберігається в герметичному пакованні. Проте, це міф. До її складу все ще входять білки, жири, вітаміни і мінерали, адже вони не зникають після пастеризації.

Головне — знати, на що звернути увагу, щоб вибрати справді смачний і корисний продукт.

Якісні консерви — це вже готова страва з високим вмістом білка, корисних Омега-3 жирних кислот і вітамінів. Їх можна їсти в салатах, на бутербродах, в пасті або як окрему страву, коли немає часу приготувати щось інше. Під час консервування риба проходить термічне оброблення, а тому в ній немає бактерій.

Звичайно, смак і текстура рибної консерви може дещо відрізнятися від свіжої риби, але на користь це аж ніяк не впливає. Найбільшу цінність мають прості консерви, до складу яких входять лише вода, риба, трохи олії або власний сік, без консервантів, барвників і зайвої солі.

На що варто звернути увагу, вибираючи рибні консерви

Вид риби — великі хижі риби швидше і сильніше накопичують в своєму м’ясі ртуть, а тому краще для щоденного вживання обирати дрібні види: шпроти, сардину, кильку. Тунець залишіть як резервний варіант. Кількість солі — через надмірну кількість солі в консервованій рибі може погіршуватися стан серця, підвищуватися артеріальний тиск. А тому краще обирати варіанти без солі або з мінімальним її додаванням. Розсіл — найкращим вважається простий розсіл з води, власного соку і невеликої кількості олії.

Правильний вибір рибних консервів допомагає отримати корисні жири і білок навіть в обмеженому раціоні.