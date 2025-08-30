Б’юті-тренд, що підірвав соцмережі: лікарі назвали основні небезпеки, через які волосся буквально може "встати дибки"

Небезпечний б’юті-тренд: чи можна довго не мити волосся / © unsplash.com

Фахівці у сфері дерматології та косметології застерігають: не варто довіряти новому вірусному тренду під назвою “тренування волосся”. Його прихильники свідомо відмовляються від миття голови, вважаючи, що таким чином волосся стане здоровішим.

Популярність методу зросла після відео, яке зібрало понад п’ять мільйонів переглядів. У ньому блогерка похвалилася, що не мила волосся 33 дні, стверджуючи: якщо відмовитися від шампуню, шкіра голови нібито сама відрегулює вироблення себуму, а зачіска довше залишатиметься свіжою.

Однак експерти категорично спростовують цю ідею. За словами лікарів, навчити шкіру менше виробляти жиру неможливо. Навпаки — тривала відмова від миття спричиняє низку проблем: тьмяність і неохайний вигляд волосся, стійкий неприємний запах, утворення лупи та ризик шкірних захворювань.

Щоб зберегти волосся здоровим і водночас уникнути його пересушування, спеціалісти радять застосовувати так званий “сендвіч-метод”: спершу нанести кондиціонер, потім шампунь, а після нього знову кондиціонер.

Щодо частоти миття, експерти рекомендують орієнтуватися на тип волосся: тонкі краще мити через день, жорсткі — раз на три-чотири дні, а кучеряві або дуже завиті — приблизно раз на два тижні.