Близько 40 онкохворих дітей на час війни евакуйовані до Польщі

Близько 40 онкохворих дітей на час війни евакуйовані до Польщі

Надалі українці продовжать лікування у клініках Варшави та Кракова. Усі діти виїхали у супроводі дорослих та винятково за бажанням батьків.

Близько 40 дітей віком до 18 років з Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та евакуйованих пацієнтів з інших областей, де зараз тривають воєнні дії, доправили до Польщі, передає адміністрація центру.

«Маленькі онко- та онкогематологічіні пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, яким життєво необхідно безперервне лікування, на час війни перебуватимуть у спеціалізованих лікарнях Польщі», – повідомляють у медзакладі.

ФОТО: ЗУМСДЦ

Найменшому пацієнту із онкологічним захворюванням виповнилося лише три тижні.

ФОТО: ЗУМСДЦ

Діток і їхніх родичів-супровідників, а це понад 100 людей, евакуйовували під наглядом українських медиків Центру – Романа Кізими, Ірини Цимбалюк-Волошин, Ольги Дорош, а також львівського консула Рафала Коцота та з особистим супроводом польських колег Paweł Szczuciński.

Нагадаємо, Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Київська клінічна лікарня № 2 продовжує лікування онкологічної патології. Неважливо, де саме людині призначили лікування і де вона проходила попередні курси хімії.