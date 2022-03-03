Категорія
Корисні статті
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Близько 40 онкохворих дітей на час війни евакуйовані до Польщі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Близько 40 онкохворих дітей на час війни евакуйовані до Польщі

ФОТО: ЗУМСДЦ

Надалі українці продовжать лікування у клініках Варшави та Кракова. Усі діти виїхали у супроводі дорослих та винятково за бажанням батьків.

Близько 40 дітей віком до 18 років з Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та евакуйованих пацієнтів з інших областей, де зараз тривають воєнні дії, доправили до Польщі, передає адміністрація центру.

«Маленькі онко- та онкогематологічіні пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, яким життєво необхідно безперервне лікування, на час війни перебуватимуть у спеціалізованих лікарнях Польщі», – повідомляють у медзакладі.

ФОТО: ЗУМСДЦ / ©
ФОТО: ЗУМСДЦ

Найменшому пацієнту із онкологічним захворюванням виповнилося лише три тижні.

ФОТО: ЗУМСДЦ / ©
ФОТО: ЗУМСДЦ

Діток і їхніх родичів-супровідників, а це понад 100 людей, евакуйовували під наглядом українських медиків Центру – Романа Кізими, Ірини Цимбалюк-Волошин, Ольги Дорош, а також львівського консула Рафала Коцота та з особистим супроводом польських колег Paweł Szczuciński.

Нагадаємо, Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують. 

Київська клінічна лікарня № 2 продовжує лікування онкологічної патології. Неважливо, де саме людині призначили лікування і де вона проходила попередні курси хімії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація