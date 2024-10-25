Болгарський перець: чим корисний зелений, червоний, жовтий овоч, а кому краще його не їсти

Користь для здоров'я болгарського перцю, кому він протипоказаний

Болгарський перець відомий як солодкий перець або паприка, є поживним, корисним та привабливим овочем. Ця рослина вражає різноманітною палітрою кольорів -- від яскраво-зеленого до насиченого червоного, від сонячно-жовтого до глибокого фіолетового.

Болгарський перець є не просто яскравим доповненням до раціону, а й чудовим джерелом корисний речовин, з низьким вмістом калорій. Незалежно від того, в якому вигляді ми споживаємо перці – сирі в салаті, пасеровані чи смажені, вони додають смаку та кольору будь-якій страві.

Користь болгарського перцю

Болгарський перець містить велику кількість вітамінів А і С, які зміцнюють імунну функцію та сприяють здоров’ю шкіри. Антиоксиданти, яких багато у перці, борються з вільними радикалами, знижуючи ризик хронічних захворювань.

Болгарські перці бувають різних кольорів – зелені, червоні та жовті, кожен з яких має унікальну користь для здоров’я.

Чим корисний червоний болгарський перець

Велика кількість вітаміну С, який міститься у червоному перцю, зміцнює імунну функцію та вироблення колагену.

«Червоний перець не містять шкідливих для здоров’я жирів і має низький вміст калорій, а це означає, що він може допомогти зі схудненням. У ньому також є вітамін А, який підтримує зір та імунну систему, а вітамін В6 покращує роботу мозку», – розповідає дієтологиня Арчана Батра.

Вітамін С, який є у червоному перці, може допомогти зменшити біль у колінах, спричинений артритом. Такі мінерали, як калій, покращують здоров’я серця, а фолат підтримує поділ клітин і синтез ДНК. Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.

Користь зеленого болгарського перцю

Зелений болгарський перець багатий вітаміном С, необхідним для підтримки імунітету та утворення колагену, містить вітамін К, який сприяє здоров’ю кісток і серця, а вітамін А покращує зір і здоров’я шкіри.

«Зелений болгарський перець також містить фолієву кислоту (вітамін B9), який підтримує поділ клітин і синтез ДНК, і калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск», – зазначає дієтологиня Арчана Батра.

Зелений перець містить такі антиоксиданти, як лютеїн і зеаксантин, що сприяють здоров’ю очей і захищають від вікової дегенерації жовтої плями. Завдяки вмісту клітковини зелений болгарський перець, згідно дослідженням, допомагає захищати організм від захворювань травної системи, таких як рак товстої кишки та запальні захворювання кишківника (IBD).

Користь жовтого болгарського перцю

Жовтий болгарський перець багатий кількома поживними речовинами, зокрема, вітамінами С, А та В6, які відіграють значну роль у роботі імунної системи, для здоров’я зору та роботи мозку.

Жовтий перець "містять такі мінерали, як калій і фолієва кислота, які сприяють здоров’ю серця та функції клітин», — каже Батра.

Жовті перці допоможуть забезпечити здорове травлення та запобігти таким проблемам, як запор. Жовтий болгарський перець також має протизапальні властивості завдяки вмісту антиоксидантів, зокрема каротину. Це допомагає захистити клітини від пошкодження клітин і запобігти дегенеративним захворюванням, таким як рак і серцево-судинні захворювання, а також діабет. Він є низькокалорійним і є відмінною закускою для тих, хто на дієті.

Який перець найкорисніший - червоний, зелений чи жовтий

На думку дієтологині, кожен з них має певну користь для здоров’я.

«Червоний болгарський перець відомий своїм більш солодким смаком і багатий життєво важливими вітамінами та антиоксидантами, особливо вітаміном С. Він також містить значну кількість бета-каротину, який підтримує здоров’я очей. Однак варто зазначити, що жовтий болгарський перець насправді містить найвищий рівень вітаміну С серед усіх трьох кольорів, що робить його чудовим вибором для збільшення споживання цієї поживної речовини», – стверджує Батра.

Болгарський перець: користь для жінок

Фолієва кислота, яка міститься в перцю дуже корисна для жіночої репродуктивної системи та для жінок загалом.

Перець омолоджує шкіру, знижує ризик розвитку раку грудей.

Овоч дуже корисний для вагітних, оскільки запобігає випадінню нігтів, зубів і волосся в цей період.

Шкода перцю, кому слід відмовитися від його вживання

На думку експертів, через те. що п ерець багатий на клітковину, він може погіршити стан, якщо людина страждає на виразку, гастрит або геморой.

Перець потрібно споживати з великою обережністю людям з гіпотонією, тому що йому властиво знижувати тиск.

Обережніше з перцем потрібно бути алергікам, він може спровокувати висипання і навіть труднощі з диханням.

Не варто вживати перець людям з індивідуальною непереносністю овочів.