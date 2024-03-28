Болить поперек: ознакою дефіциту якого вітаміну може бути знайомий багатьом стан

Чи може біль у спині бути пов’язаний із низьким рівнем сонячного вітаміну

Болі в попереку можуть з'явитися з багатьох причин, і протягом життя практично кожен стикається з такою проблемою. Спровокувати біль можуть як спазми або розтягнення м'язів та зв'язок спини, так і серйозні захворювання хребта.

Серед відомих причин такого болю травми хребта та суглобів, протрузії та грижі міжхребцевих дисків, сколіоз та інші викривлення хребта, остеохондроз, захворювання внутрішніх органів, запальні та інфекційні хвороби інше

Але не всі знають, що біль у спині може бути спровокована дефіцитом вітаміну D

Останнім часом спостерігається явна нестача сонячного світла, що різними способами впливає на здоров’я людини. В тому числі нестача сонячного вітаміну може бути причиною болю в спині, стверджують фахівці.

Дефіцит вітаміну D є станом, який може призвести до деформації кісток і болю в кістках, і люди, які рідко бувають на вулиці, на сонці, знаходяться в групі ризику.

Дослідження виявили взаємозв’язок між дефіцитом вітаміну D і хронічним болем у попереку, — повідомляють експерти.

Зокрема вивчався зв’язок між рівнем вітаміну D і болями в спині у більш ніж 9000 літніх жінок. Дослідники виявили, що жінки з дефіцитом вітаміну D частіше страждають від болю в спині, яка обмежує їх повсякденну діяльність.

Ще одне дослідження показало, що люди з дефіцитом вітаміну D майже вдвічі частіше відчувають біль не лише у спині, а й у кістках ніг, ребрах або суглобах порівняно з людьми з нормальним рівнем вітаміну D.

«Низький рівень вітаміну D у крові може бути причиною, одним з факторів, що сприяє біль в кістках і нижній частині спини».

За словами дослідників, зв’язок між дефіцитом” сонячного ”вітаміну і болем в опорно-руховому апараті, особливо в області шиї, добре вивчена. Крім цього, було встановлено, що рівень цієї речовини безпосередньо впливає на стан м’язів, а його недолік викликає спазми.

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