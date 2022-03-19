Боротьба за виживання: як українські онкохворі борються за допомогу під час війни

Боротьба за виживання: як українські онкохворі борються за допомогу під час війни

Американське видання NPR опублікувало репортаж про Львівський онкоцентр, який удвічі збільшив навантаження після вторгнення рф.

Львівська обласна онкологічна лікарня стала притулком для онкопацієнтів України, пишуть журналісти NPR. Навантаження на медиків зросло вдвічі.

Але навіть тут, у відносній безпеці Львова, ресурси закінчуються.

Лікарі кажуть, що лікують пацієнтів, які мають подвійну травму, передає видання.

«Пацієнти зі сходу та Київщини, емоційно виснажені і від війни, і від хвороб», – каже клінічний онколог Анна Гончарова.

«Це набагато важче, ніж у часи COVID. І пацієнтів багато — набагато більше, ніж у нас зазвичай. Вони розповідають історії про вибухи, про те, як вони були в укриттях — втратили будинки. Це жах», – додає вона.

Щодня вони обирають обов’язок піклуватися про власну безпеку. Коли війна вперше почалася понад три тижні тому, доктор Орест Тріл, заступник директора лікарні, ухвалив рішення.

At times, Dr. Orest Trill, the deputy director of Lviv's regional cancer hospital, has had to tell patients in besieged areas that they can come to the hospital but they don't have the medicine to treat them. He calls it "morally hard." Claire Harbage/NPR

«Не можна просто зупинитися в середині операції, коли спрацює сирена повітряного нальоту, — каже він, — тому ми вирішили продовжити роботу — незважаючи на війну».

Нагадаємо, лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова пересадили дві нирки від посмертного донора та врятували два життя: 19-річної дівчини з Івано-Франківська та 37-річної жінки з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність, повідомили у МОЗ.

Донором став 40-річний чоловік, який потрапив до Івано-Франківської обласної лікарні з інсультом. Усі спроби його врятувати, на жаль, виявилися безрезультатними.

Після того, як лікарі діагностували у чоловіка смерть мозку, його дружина погодилася дати дозвіл на трансплантацію для порятунку інших людей.