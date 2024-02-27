Буквально розтопить жир на животі: залийте цей продукт водою і залишіть на пів години

Цей поживний напій допомагає прискорити метаболізм та швидко зменшити жирову тканину, що накопичилася на животі.

Мова йде про вівсяну воду, яку часто використовують для схуднення та повернення форми після довгої зими. Якщо ви також плануєте подбати про свою фігуру, спробуйте включити до свого раціону вівсяну воду, розповідають в Pysznosci.pl.

Цей цінний та дуже смачний напій вважається найкращою добавкою для прискорення схуднення. А ще він натуральний та повністю безпечний. Що про нього відомо і як його приготувати?

Чим корисна вода з вівса

Овес — цінний продукт, який містить багато мікроелементів та вітамінів, які потрібні нашому організму. В ньому також є кальцій, цинк, магній, фосфор, кремній та залізо. Також містять в вівсі і ненасичені жирні кислоти.

Продукт сьогодні випускається як борошно, пластівці, напої (наприклад, вівсяне молоко). А вівсяну кашу можна назвати найпопулярнішим сніданком багатьох українців. Вівсяне ж молоко є чудовою альтернативою коров'ячому.

З вівсяних пластівців також можна приготувати вівсяну воду, яка діє як дієтична добавка, прискорюючи процес схуднення. У вівсяній воді міститься велика кількість клітковини бета-глюкану. Саме цей інгредієнт сповільнює засвоювання поживних речовин, що значно знижує апетит.

Завдяки регулярному вживанню вівсяної води для схуднення, вам буде простіше дотримуватися дієти, оскільки ви не будете відчувати голод. Однак, слід пам'ятати, що вживання лише вівсяної води не допоможе схуднути.

Вівсяна вода: рецепт

Вівсяна вода готується дуже просто, адже містить усього лише два компоненти: воду та вівсяні пластівці. Краще брати звичайні злаки, необроблені, адже вони більш корисні.

Візьміть півсклянки (125 мл) вівсяних пластівців та залийте їх двома склянками холодної води. Залишіть цю суміш на 30 хв, а потім розбавте ще 6 склянками води. Збийте до однорідності, процідіть через сито.

Залишки пластівців можна змішати з яйцем і бананом та приготувати з них млинці.

Коли краще пити вівсяну воду? Щодня між прийманням їжі. Розділіть на день всього лише одну склянку цього напою і вже через місяць дієти ви помітите ефективний результат.

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