Бюджетний заспокійливий засіб: терапевтка надала рецепт медичної настоянки

Лікарка, дієтологиня, спеціалістка з anti-aging та функціональної медицини Тіана Фіалкова надає рекомендації щодо зняття нервової напруженості.

Через воєнний стан багато хто не спить від нервового потрясіння, та й вдень перебуває у сильній напрузі.

"Просили щось максимально бюджетне та доступне, тому кошти обрала з аптеки, коштують недорого, але працюють – використала раніше у роботі з пацієнтами у стаціонарі", – написала Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Фейсбуку.

Для заспокійливої бовтанки потрібно

настоянка валеріани;

настоянка собачої кропиви;

настоянка глоду

настоянка півонії/або родіоли рожевої

Будьте уважними! Аптечні настоянки на спирті. Але можна капати в окріп і спирт випаровуватиметься (годує на замітку).

Рецепт

Всі ці настоянки зливаєте в одну ємність, перемішуєте і розливаєте отриманий коктейль назад по баночках. Цих 4 пляшечок вам вистачить надовго.

Правила вживання

Приймати можна у разі поганого сну, перезбудження, занепокоєння, високого артеріального тиску по 10-20 крапель на 1/3 склянки води.

І краще потримати невелику кількість крапель у роті, перш ніж ковтати.

Приймати можна 1-2-3 рази на добу, за 10-15 хвилин до їди. Можна і перед сном (тут нюанс, за гастритів може спричинити подразнення слизових, врахуйте).

Курс може бути до 2 тижнів. Або разове приймання у разі потреби.

Важливо! Якщо ви гіпотонік, бовтанка буде ще більше знижувати тиск. В такому випадку, можна приймати її тільки на ніч, коли тиск фізіологічно знижується, або приймати тільки 2 настоянки: собачої кропиви і валеріани по 15 крапель кожної на 1/3 склянки води.

А ось гіпертонікам якраз добре підходить цей мікс настоянок.

Вагітним не рекомендується.

Годуючи можна, але додаємо бовтанку в окріп. Бовтанка впливає на швидкість реакції. Врахуйте, якщо керуєте авто або виконуєте іншу роботу, що вимагає підвищеної уваги, швидкості психічних та рухових реакцій.

Нагадаємо, Тіана Фіалкова також надала план терапії загострення гастриту та виразкової хвороби.