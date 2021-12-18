Це може вдвое знизити ризик розладів пам’яті

Генетика така, яка вона є, її не змінити. На жаль, ваші гени є одним з основних факторів ризику розвитку деменції та інших форм когнітивного зниження. Однак є речі, які можна зробити, щоб уникнути розладів пам’яті.

Згідно з недавнім дослідженням, одне з них може знизити ризик розвитку деменції вдвічі, незалежно від того, чи генетично ви схильні до деменції.

Такий спосіб життя може знизити ризик розвитку деменції

Згідно з новим дослідженням, опублікованим цього тижня в PLOS Medicine, здоровий спосіб життя може значно знизити ризик когнітивних порушень, незалежно від того, чи є у вас ген APOE, який, як відомо, підвищує ризик когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера.

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Вчені вивчили дані 6160 людей у віці 80 років і старше. Спочатку вони досліджували зв’язки між геном, способом життя та когнітивними процесами, але незабаром помітили, що учасники, які ведуть здоровий спосіб життя, мають значно рідше когнітивні порушення, ніж ті, хто веде нездоровий спосіб життя на 55%. У тих, хто веде здоровий спосіб життя, на 28% менше шансів зіткнутися із розладами пам’яті.

До хибних звичок та станів дослідники віднесли куріння, вживання алкоголю, ожиріння, режим харчування та фізичну активність.

«Ми виявили, що спосіб життя пов’язаний з когнітивними порушеннями. Крім того, зв’язок між профілем способу життя та когнітивними процесами не залежала від генотипу серед найстарших китайців. Наші результати, підтверджені іншими інтервенційними дослідженнями способу життя модифікації та когнітивної функції, доводять важливість підтримки здорового способу життя протягом усього життя, навіть серед найстарших людей похилого віку», — пишуть автори дослідження.

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«Наші результати свідчать про важливість здорового способу життя для пізнання незалежно від ризику генетичної деменції та покращують наше розуміння цього взаємозв’язку у найстарших людей похилого віку (80 років і старше)», – підсумували вони.