Не ігноруйте цього: краса ваших нігтів залежить від 3 найголовніших речей

Якщо неправильно доглядати за нігтями, можна їх зруйнувати: чого не слід робити і як потрібно за ними доглядати.

Доглянуті та здорові нігті – це одна з ознак любові до себе та відповідального ставлення до свого здоров’я. Однак іноді через неправильний догляд нігтям може загрожувати небезпека. Які процедури та звички руйнують нігтьові пластини, і як правильно доглядати за ними – читайте далі.

Як не потрібно доглядати за нігтями: що призводить до їхнього руйнування

Знімати гель-лак самостійно. Зняття лаку вдома – це дуже небезпечний процес. Коли ви так робите, це не тільки шкодить зовнішньому вигляду ваших рук, а й може завдати серйозних пошкоджень нігтьовим пластинам. Вона буде тонкою та крихкою, тому слід все ж таки звертатися до манікюрного салону, щоб процес зняття лаку був безпечним. Не робити зволоження рук. Ключовим фактором у догляді за руками є регулярне зволоження рук та нігтів. Існує дуже багато кремів на будь-який смак та гаманець, тому не варто ігнорувати цю процедуру. Особливо влітку шкіра рук потребує найбільшого зволоження, оскільки страждає від лущення та сухоти. Також потрібно пити достатню кількість води, уникаючи зневоднення організму, бо це відразу позначається на нігтях. Через брак вологи вони починають ламатися. Не захищати руки від ультрафіолету. Крем потрібно купувати із захистом від УФ-променів, і не ігнорувати це. Оскільки така помилка може призвести до неприємних наслідків від дії агресивних сонячних променів. Також можна носити на руках рукавички. Сонцезахисний крем для рук повинен мати SPF не менше 30. Оскільки під впливом сонця шкіра може отримати опіки, що підвищує ризик захворювання на рак шкіри.

Як потрібно доглядати за нігтями: 3 кроки для їхнього здоров’я та краси

Регулярний манікюр. Він сприяє зміцненню та здоровому вигляду нігтів, запобігаючи сухості, ламкості та розшарування нігтьової пластини. Щоб манікюр давав найбільш корисний ефект, особливу увагу потрібно приділяти 3 місцям. Це край нігтів на стику з подушечками пальців, вільний край нігтьової пластини і те, що під ним, кутикула. Але потрібно видаляти лише ту частину кутикули, яка знаходиться на видимій поверхні нігтів. Зволоження та живлення. Ця процедура має важливе значення для шкіри рук та нігтів. Адже зволоження запобігає старінню шкіри, появі висипань та почервонінь. Особливо важливе зволоження у холодну пору року та у міжсезоння. Саме тоді організм потребує зовнішнього догляду та підтримки. Щоб для нігтів була максимальна користь від крему для рук, потрібно звертати увагу на ті, активні складники яких направлені на відновлення та захист. У кремах обов’язково повинні бути присутні цинк, селен, кальцій, магній і вітаміни А, В, D, Е. Правильне харчування. Можливо, це банальна порада і зустрічається вона доволі часто. Але те, що відбувається з нашим тілом ззовні, найчастіше пов’язано з тим, що потрапляє до нашого організму всередину. За здоров’я та міцність нігтів відповідають риба та м’ясо, що багаті на селен. Потрібно їсти продукти з вмістом цинку – горіхи та молочні продукти, з кальцієм – це сир, бобові та зелені овочі. Також слід регулярно вживати продукти з вмістом сірки: індичку, сардини та кроляче м’ясо, також зелень та гречку, які містять магній. Особливо в холодні пори року, коли організм витрачає вітаміни на базові потреби, потрібно подбати про здоров’я нігтів. Тому можна додатково до здорового раціону пропити курс вітамінів.

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