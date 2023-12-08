Це небезпечно для здоров'я: в жодному разі не їжте рис та салати наступного дня після приготування

Часто люди готують більше їжі, ніж можуть з'їсти за один раз. Тому рештки обов'язково ставлять у холодильник "на завтра". Але ось у Європі так не роблять. Особливо, коли мова йде про два продукти. І ось чому.

Звичайно, у тому, щоб розігрівати страви і їсти їх наступного дня, нічого страшного немає. Але варто пам'ятати про два продукти, з якими так робити в жодному разі не можна.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що робити, якщо картопляне пюре потемніло після варіння.

Чим небезпечний вчорашній рис

Згідно з даними Агентства харчових стандартів Великої Британії в сирому рисі містяться спори великої кількості бактерій, які є небезпечними для здоров'я людини. Під час варіння продукту більшість з них гине, але все ж є такі, що примудряються вижити. Зокрема, бактерії виду Bacillus cereus. Вони потрапляють в рис з ґрунту. В рисі, який не доїли і залишили "на завтра" ці спори оживають і починають активно розмножуватися.

Тому вчорашній рис може стати причиною сильного отруєння. Симптомами є блювання, біль в животі, діарея.

Процес розмноження бактерій пришвидшується за кімнатної температури. Отже, якщо ви раптом приготували надто багато рису і не змогли його доїсти, краще поставити відразу в холодильник. Так менше шансів отруїтися. Але, все ж, краще готувати такі кількість, щоб з'їсти за один раз.

Чи можна залишати салат на ніч

Чи можна їсти салат наступного дня? / Фото: Pexels

Вчені стверджують, що свічі очищені і нарізані овочі не можна зберігати понад 12 годин за температури вище 4 градусів. Тобто, навіть холодильник для зберігання не підійде. Тому краще готувати такі кількість салату, щоб його можна було відразу з'їсти.

Проблема у тому, що в овочах, особливо у покупних, містяться нітрати, які рослини вбирають з ґрунту, якщо у нього вносять багато добрив. Нітрати не завдають організму великої шкоди, але за тривалого зберігання вони перетворюються на нітрити, які, потрапивши в організм, можуть викликати кисневе голодування, підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань та спричинити проблеми із шлунково-кишковим трактом.

Особливий пункт — салати з майонезом. Їх не можна зберігати довше однієї доби за температури від 2 до 4 градусів. Тим більше, не можна залишати їх за кімнатної температури.

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