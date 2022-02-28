Центри крові заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором

З 28 лютого пункти переводять до фази «утримання запасів».

Як повідомляє МОЗ, з 28 лютого центри крові переводяться до фази «утримання запасів» і заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором.

Завдяки спільним зусиллям в короткий термін сформовано запаси компонентів крові, які нині повністю забезпечують потреби з урахуванням поточної ситуації.

Щиро дякуємо за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як Збройних Сил України та силових відомств, так і потреб мирного населення!

Проте, у разі неохідності, ми ще раз звернемося до громадян із проханням про донацію крові через офіційні сайти та сторінки у соцмережах МОЗ та Українського центру трансплант-координації.