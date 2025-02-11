Цей десерт слід оминати "десятою дорогою", якщо турбуєтесь про своє здоров'я: хоча він і популярний

Українці полюбляють солодощі, і в магазинах представлений широкий вибір улюблених смаколиків. Однак фахівці з харчування визначили, який десерт є найбільш шкідливим, хоча й досі користується великою популярністю.

Мова йде про відоме і улюблене багатьма українцями тістечко "Картопля". Хоча воно залишається улюбленим смаколиком багатьох, воно є справжньою "калорійною бомбою", яка може негативно вплинути на вагу та здоров’я.

Надлишок цукру

До складу десерту входять печиво, згущене молоко та масло — продукти, багаті на прості вуглеводи. Вони викликають різкі коливання рівня цукру в крові та підвищують ризик діабету.

Шкідливі жири

У фабричних версіях часто використовують маргарин і дешеві рослинні жири, які шкодять серцю, підвищують рівень "поганого" холестерину та сприяють розвитку атеросклерозу.

Забагато калорій

Одна порція цього десерту містить від 350 до 400 ккал, що дорівнює повноцінному прийому їжі. Регулярне вживання такої солодощі може призвести до набору зайвої ваги.

Відсутність корисних речовин

Тістечко не містить вітамінів, клітковини чи білка, які необхідні організму. Це лише джерело швидких вуглеводів, що дарують короткочасне задоволення, але не приносять жодної користі.

Чим замінити

Якщо ви не уявляєте життя без солодкого, можна обрати більш корисні альтернативи:

Сирники – багаті на білок і кальцій, особливо якщо готувати з мінімальною кількістю цукру.

– багаті на білок і кальцій, особливо якщо готувати з мінімальною кількістю цукру. Домашнє желе – зроблене на основі натуральних соків без додавання підсолоджувачів.

– зроблене на основі натуральних соків без додавання підсолоджувачів. Фруктові смузі або корисні чізкейки – з натуральними інгредієнтами та без шкідливих жирів.

– з натуральними інгредієнтами та без шкідливих жирів. Оновлена "Картопля" – замість печива можна використовувати вівсяні пластівці та натуральний йогурт.

Такі варіанти дозволять насолоджуватися солодким без шкоди для здоров'я.

Читайте також: