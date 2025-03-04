Цей екзотичний фрукт може бути не таким безпечним, як ви думаєте

Медики радять вживати лише одне манго на день.

Манго цінують за великий вміст вітамінів та цінних мікроелементів. Однак треба знати, що не всі його можуть їсти.

Чому манго може бути небезпечним для здоров'я

Проблеми з травленням

Незріле манго містить велику кількість кислот і крохмалю, які можуть подразнювати шлунок та викликати біль або діарею. У людей з чутливою системою травлення надмірне споживання може спричинити дискомфорт.

Алергічні реакції

Манго належить до того ж ботанічного роду, що й отруйний плющ. Його шкірка та сік містять урушіол – речовину, яка може викликати алергічні реакції у чутливих людей. Симптоми включають свербіж, висипання та почервоніння шкіри.

Високий вміст цукру

Достиглі плоди манго дуже солодкі – в 100 грамах міститься приблизно 14-15 г природного цукру. Для людей з діабетом або схильністю до підвищеного рівня цукру в крові надмірне вживання манго може бути небажаним.

Кому не можна вживати манго

Батькам варто звернути увагу, що фрукт не варто давати дітям до трьох років. Малюкам він зовсім не рекомендований у такому маленькому віці

Фрукт може нашкодити тим, хто страждає хронічною подагрою

Людям з діабетом та зайвою вагою варто відмовитися від висушених плодів. Їх вживання спричинює різкі стрибки цукру

Під час вагітності важливо обережно вводити до раціону манго. Майбутній матері протипоказано надмірне вживання м'якоті. Це загрожує розвитку пороку серцево-судинної системи майбутньої дитини. Подібний ризик присутній через велику кількість вітамінів С і А в манго

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