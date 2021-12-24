Цей вид шоколаду покращить роботу кишечника і настрій - нове дослідження

16 грудня День всього, що вкрито шоколадом / Pexels

Невеликий квадратик цього шоколаду принесе користь вашому організму.

Згадайте сцену зі стрічки «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану», де професор Люпин дає Гаррі шматочок шоколаду після того, як наткнувся на страшного дементора.

«Їж, — сказав він, — ти почуватимешся краще».

Але чи вірно він зробив з точки зору науки?..

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у The Journal of Nutritional Biochemistry шоколад дійсно покращує настрій — і напрочуд корисний для вас.

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У рандомізованому контрольному дослідженні за участю дорослих у 20-30 років було встановлено, що чорний шоколад з 85% какао пов’язаний з кращим настроєм і здоров’ям кишечника. Дослідження розділилося на дві групи залежно від вмісту какао: одна група їла темний шоколад із 70% какао, інша з 85% — і споживала прописаний їм шоколад щодня протягом трьох тижнів. Наприкінці випробування стан учасників оцінили за допомогою розкладу позитивних і негативних впливів (PANAS), який може відстежувати щотижневі емоційні зміни у клієнтів.

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У групі, яка споживала 85% темного шоколаду, спостерігалося зниження «негативного ефекту» від PANAS порівняно з групою з 70%.

Дослідники навіть пішли далі, оцінивши вплив темного шоколаду на зміну настрою та те, як він пов’язаний з мікробіотою кишечника.

Для контексту, здоров’я кишечника і психічне здоров’я були пов’язані в багатьох дослідженнях. За даними Harvard Health, вживання продуктів, які містять хімічні добавки та піддаються ультраобробці, може негативно вплинути на здорові бактерії у вашому кишечнику, підвищити ризик захворювання та негативно вплинути на ваш настрій.

А у дослідженні з молекулярної психіатрії вдалося пов’язати здоровий раціон та захист від депресії.

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Виявилося, щоби підтримувати кишечник у нормальному стані, дієта повинна містити корисну кількість пребіотичних і пробіотичних продуктів. Пребіотичні продукти поставляються у формі харчових волокон, які живлять «дружні» бактерії у вашому кишечнику та підтримують вашу травну систему. Пробіотичні продукти – це живі бактерії та дріжджі, які корисні для вашої травної системи та можуть допомогти покращити та відновити вашу кишкову флору (бактерії, які живуть у вашому травному тракті).

Чорний шоколад служить пребіотиком для кишечника, враховуючи, що він багатий клітковиною. За даними Міністерства сільського господарства США, темний шоколад від 70% до 85% містить 11 грамів клітковини на 101-грамову плитку шоколаду. Чим вищий відсоток какао в батончику, тим вище вміст клітковини — і тим більше пребіотиків корисно для вашої кишкової флори.

Так що це правда — з’їжте трохи темного шоколаду, якщо у вас дивний настрій і ви хочете чогось солодкого. Ви відчуєте себе краще.

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