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Частина банану, яку більшість українців викидає: вона містить найбільшу кількість корисних речовин
Багато людей викидають нитки, що знаходяться під шкіркою банана, однак ці «нитки» є важливими пучками флоеми. Вони відіграють ключову роль у розподілі поживних речовин в плоді під час його росту. Тому ці частини банана не варто ігнорувати, адже вони містять корисні компоненти для здоров’я.
Бананові нитки, розповів лікар Мануель Візо для видання stronazdrowia.pl — це судини, через які в плід транспортуються поживні речовини.
Викидаючи їх, ми втрачаємо важливі антиоксиданти, вітаміни та мінерали, такі як калій, магній і триптофан, що покращує настрій.
Ці нитки також багаті клітковиною, яка підтримує травлення та знижує ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку товстої кишки.
Наступного разу, коли будете їсти банан, не поспішайте викидати нитки. Залишаючи їх, ви максимально використовуєте всі корисні властивості цього фрукта для вашого організму.