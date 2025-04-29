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ТСН у соціальних мережах

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Частина банану, яку більшість українців викидає: вона містить найбільшу кількість корисних речовин

Багато людей викидають нитки, що знаходяться під шкіркою банана, однак ці «нитки» є важливими пучками флоеми. Вони відіграють ключову роль у розподілі поживних речовин в плоді під час його росту. Тому ці частини банана не варто ігнорувати, адже вони містять корисні компоненти для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна їсти бананові нитки

Чи можна їсти бананові нитки / © unsplash.com

Бананові нитки, розповів лікар Мануель Візо для видання stronazdrowia.pl — це судини, через які в плід транспортуються поживні речовини.

Викидаючи їх, ми втрачаємо важливі антиоксиданти, вітаміни та мінерали, такі як калій, магній і триптофан, що покращує настрій.

Ці нитки також багаті клітковиною, яка підтримує травлення та знижує ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку товстої кишки.

Наступного разу, коли будете їсти банан, не поспішайте викидати нитки. Залишаючи їх, ви максимально використовуєте всі корисні властивості цього фрукта для вашого організму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
394
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