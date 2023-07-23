Чай з чорнобривців від 100 хвороб: від чого лікує та захищає квітка

Користь чорнобривців для здоров'я людини, від чого лікує чай з цих квіток

Всім відомі чорнобривці не лише милують око, а й захищають від шкідників городину - запах цих квітів не люблять клопи, попелиця, блішки і навіть колорадський жук, чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз.

Крім того, чорнобривці лікують безліч недуг. Різні народи світу використовують чорнобривці як ліки. В Мексиці, наприклад, цю квітку застосовують для полегшення ревматичного болю, в Індії - для лікування екземи.

До речі родом чорнобривці з Мексики. До Європи чорнобривці потрапили після відкриття Колумбом Америки. У перекладі з індіанської мови вони означають “квітку з двадцятьма пелюстками”.

Терапевтична сила рослини зумовлена наявністю в ній ефірних олій та флавоноїдів.

Додавши кілька квіточок в чайну заварку, можна отримати справжній цілющий напій.

Чорнобривці допомагають при таких проблемах:

Чай з чорнобривців зміцнює імунітет та допомагає при простуді та вірусних захворюваннях.

Заспокоює нервову систему та лікує від стресів.

Настої з квітів є пото- та сечогінним засобом.

Чорнобривці допомагають боротися з бактеріями та зменшують запалення.

Допомагає при проблемах підшлункової залози, у лікуванні діабету.

Квіти нормалізують травлення, допомагають при шлункових захворюваннях.

Особливі рецепти дозволяють з допомогою чорнобривців знижувати тиск.

Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків.

Чорнобривці лікують стоматит і ангіну.

Рослина буде корисною для нормалізації стану судин.

Це далеко не повний перелік лікувальних властивостей чорнобривців.

Кандидат біологічних наук Світлана Машковська рекомендує як заварювати чай з чорнобривців та як його краще приймати.

Щоб приготувати корисний чай квітки подрібнюють та заварюють окропом.

При захворюваннях підшлункової та діабету одну квітку заварюють стаканом окропу. Вживати такий чай потрібно по 1/4 склянки 4 рази на день. Під час загострення панкреатиту рекомендовано пити настій по 1 столовій ложці кожні 2 години.

Для лікування застуди столову ложку сухих суцвіть заливають 1 склянкою окропу, настоюють 2 години, проціджують. Вживають по 1-2 столові ложки 3-4 рази на день до їжі.

Проти гельмінтів столову ложку сухих квіток заливають склянкою окропу й настоюють упродовж ночі в термосі. П’ють протягом дня однаковими порціями.

Для сечогінного ефекту столову ложку сухих квіток чорнобривців залитих склянкою окропу настоюють 30 хвилин. Вживати по 2 столові ложки 3-4 рази на день.

Для лікування захворювань печінки п'ять суцвіть залийте літром води, прокип’ятіть упродовж 3 хвилин на слабкому вогні. Процідіть і вживайте по 250 мл до їжі вранці та ввечері. Пити не більше як місяць, після чого потрібно зробити тижневу перерву й повторіть курс.

Для зниження артеріального тиску до квіток чорнобривців додати квітки календули, перцеву м’яту в рівних пропорціях. Одну столову ложку цієї суміші залити склянкою окропу й настоювати упродовж 10-15 хвилин. Процідити, додати 1 ч. л меду, випити за 30 хв до їжі.

Для лікування артриту 20-25 свіжих суцвіть заварити в 1 л води, настоювати до охолодження, процідити та віджати. Вживати від 1 до 2,5 л на день замість чаю і води.

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