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Чай з чорнобривців від 100 хвороб: від чого лікує та захищає квітка

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Чай з чорнобривців від 100 хвороб: від чого лікує та захищає квітка

Чай з чорнобривців

Користь чорнобривців для здоров'я людини, від чого лікує чай з цих квіток

Всім відомі чорнобривці не лише милують око, а й захищають від шкідників городину - запах цих квітів не люблять клопи, попелиця, блішки і навіть колорадський жук, чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз. 

Крім того, чорнобривці лікують безліч недуг. Різні народи світу використовують чорнобривці як ліки. В Мексиці, наприклад, цю квітку застосовують для полегшення ревматичного болю, в Індії - для лікування екземи.

До речі родом чорнобривці з Мексики. До Європи чорнобривці потрапили після відкриття Колумбом Америки. У перекладі з  індіанської мови вони означають “квітку з двадцятьма пелюстками”. 

Терапевтична сила рослини зумовлена наявністю в ній ефірних олій та флавоноїдів.

Додавши кілька квіточок в чайну заварку, можна отримати справжній цілющий напій.

Чорнобривці допомагають при таких проблемах:

  • Чай  з чорнобривців зміцнює імунітет та допомагає  при простуді та вірусних захворюваннях.
  • Заспокоює нервову систему та  лікує від стресів.
  • Настої з квітів  є пото- та сечогінним засобом.
  •  Чорнобривці допомагають боротися з бактеріями та зменшують запалення.
  • Допомагає при проблемах підшлункової залози, у лікуванні діабету.
  • Квіти нормалізують травлення, допомагають при шлункових захворюваннях.  
  • Особливі рецепти дозволяють з допомогою чорнобривців знижувати тиск.
  • Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків.
  • Чорнобривці лікують стоматит і ангіну.
  • Рослина буде корисною для нормалізації стану судин.

Це далеко не повний перелік лікувальних властивостей чорнобривців.

Кандидат біологічних наук Світлана Машковська рекомендує  як заварювати чай з чорнобривців та як його краще приймати.

Щоб приготувати корисний чай квітки подрібнюють та заварюють окропом.

  • При захворюваннях підшлункової та діабету одну квітку заварюють стаканом окропу. Вживати такий чай потрібно по  1/4 склянки 4 рази на день. Під час загострення панкреатиту рекомендовано пити настій по 1 столовій ложці кожні 2 години.
  • Для лікування застуди столову ложку сухих суцвіть заливають 1 склянкою окропу, настоюють 2 години, проціджують. Вживають по 1-2 столові ложки 3-4 рази на день до їжі.
  • Проти гельмінтів столову ложку сухих квіток заливають склянкою окропу й настоюють упродовж ночі в термосі. П’ють протягом дня однаковими порціями. 
  • Для сечогінного ефекту столову ложку сухих квіток чорнобривців залитих склянкою окропу настоюють 30 хвилин. Вживати по 2 столові ложки 3-4 рази на день.
  • Для лікування захворювань печінки п'ять суцвіть залийте літром води, прокип’ятіть упродовж 3 хвилин на слабкому вогні. Процідіть і вживайте по 250 мл до їжі вранці та ввечері. Пити не більше як місяць, після чого потрібно зробити тижневу перерву й повторіть курс. 
  • Для зниження артеріального тиску до квіток чорнобривців додати квітки календули, перцеву м’яту в рівних пропорціях. Одну столову ложку цієї суміші залити  склянкою окропу й настоювати упродовж 10-15 хвилин. Процідити, додати 1 ч. л меду, випити за 30 хв до їжі.
  • Для лікування артриту 20-25 свіжих суцвіть заварити в 1 л води, настоювати до охолодження, процідити та віджати. Вживати від 1 до 2,5 л на день замість чаю і води. 

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Дата публікації
Перегляди
419
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