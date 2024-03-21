Чай з лаврового листа: чим корисний, рецепти приготування

Чим корисний лавровий лист, як приготувати заспокійливий чай з лаврового листа, а як чай для послаблення симптомів діабету
Гіркуватий, зі специфічним присмаком лавровий лист є популярною приправою в українській кухні і не лише. Ми звикли, що лавровий лист, як сіль, не може ніколи закінчуватися.
Чим корисний лавровий лист, протипоказання
Склад корисних елементів, що містяться в лавровому листі вражає — тут дубильні речовини, ефірні олії, фітонциди, різні натуральні кислоти, вітаміни В 6, А, В 2, С, фолієва кислота, марганець, залізо, кальцій, магній, цинк.
- Лавровий лист поліпшує травлення, стимулює апетит, зменшує подразнення кишківника.
- Відомі властивості лаврового листя знижувати рівень цукру у крові. Через це існують рекомендації обмежити вживання лаврового листя людям, які приймають препарати для зниження цукру.
- Завдяки сечогінним властивостям, підтримує здоров’я нирок, запобігає утворенню каменів у нирках.
- Зменшує рівень холестерину, зміцнює капіляри.
- Чинить антиоксидантну дію.
- Ефірні олії, які містяться в лавровому листі полегшують перебіг респіраторних захворювань і загалом позитивно впливають на легені.
З обережністю варто вживати лавровий лист людям, які мають алергію, тим, хто приймаэ ліки для зниження цукру у крові, заспокійливе, оскільки у значній кількості лавровий лист також може викликати сонливість і сповільнити дихання.
Чай з лаврового листа
Розповідаємо, як приготувати ефективний та корисний для здоров’я чай з лаврового листа.
Оскільки лавровий лист має багато лікувальних властивостей, лікарі застерігають, що пити його можна не більше чотирьох склянок на день.
Чай з лавровим листом та медом
Інгредієнти:
- На літр води беремо одну паличку кориці, п’ять лаврових листків та одну столову ложку меду.
Приготування:
- Коли вода закипить, додаємо корицю та лавровий лист і тримаємо 5 хвилин на невеликому вогні.
- Знімаємо місткість з вогню, даємо настоятися ще 5 хвилин, проціджуємо.
- Як варіант, розм’якшуємо кілька листків лаврового листа, змішуємо із заваркою чаю та готуємо напій звичним способом.
Заспокійливий чай з лаврового листя
Інгредієнти:
- Дві склянки води, три лаврових листи, цукор та молоко на смак.
Приготування:
- Лавровий лист залийте водою, поставте на сильний вогонь, накрийте кришкою. Щойно вода закипить, зменшіть вогонь до середнього та продовжуйте кип’ятити протягом 3 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися чаю протягом 5 хвилин, процідіть.
- Додайте молоко і цукор на свій смак.
Як приготувати чай з лавровим листом для послаблення симптомів діабету
Інгредієнти:
Один літр води та одна столова ложка лаврового листа, це приблизно 15 г.
Приготування:
- В окріп додайте лавровий лист і варіть чай на слабкому вогні три хвилини.
- Потім зніміть з вогню і дайте рідині настоятися 10 хвилин. Процідіть чай.
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