Чай з листя малини: користь напою та як його приготувати

Чай з листя малини

Реклама

Малина — одна з найулюбленіших ягід, відома своїм чудовим смаком і багатством вітамінів. Ми звикли використовувати її для варення, заморозки чи просто їсти свіжою. Ягоди малини є надзвичайно корисними для організму. Всього у 100 грамах міститься приблизно 52 калорії, 6,5 грама клітковини (це близько 26% добової норми для жінок) та вражаючі 44% добової норми вітаміну С. Малина також багата на марганець, вітаміни A, B, K, лютеїн, що захищає зір і шкіру, та холін, який підтримує нервову систему.

Вживання малини захищає від хвороб. Завдяки високому вмісту антиоксидантів ягоди допомагають боротися з окислювальним стресом і знижують ризик розвитку діабету, артриту, ожиріння та деяких видів раку (зокрема, товстої кишки, передміхурової та молочної залоз). Малина на 85% складається з води та містить мало калорій, що робить її чудовим дієтичним продуктом. Корисні сполуки прискорюють обмін речовин і допомагають спалювати жир. Велика кількість клітковини та води сприяє регулярному випорожненню та допомагає виводити токсини з організму.

Однак справжнім скарбом є не лише сама ягода, а й її листя, з якого можна приготувати надзвичайно корисний чай. Цей напій, що за смаком нагадує трав’яний чорний чай з квітковими нотками, є справжньою криницею цілющих властивостей.

Реклама

Чай із листя малини: корисні властивості

Чай, заварений із висушеного листя малини, має унікальний склад, що відрізняється від ягід. Він містить вітаміни C, B, E, а також калій, магній, низку потужних антиоксидантів та алкалоїди, які забезпечують широкий спектр цілющих ефектів.

Для чого пити чай з листя малини

Традиційно чай із листя малини вважається одним із найкращих засобів для жіночого організму. Його часто використовують для збалансування гормонів і підвищення фертильності. Також він відомий своєю здатністю тонізувати м’язи матки, що може допомогти полегшити пологи. Важливо перед вживанням цього чаю під час вагітності проконсультуватися з лікарем.

Висока концентрація калію допомагає знизити артеріальний тиск, захищаючи серцево-судинну систему від атеросклерозу та інсультів. А вітамін С стимулює вироблення лейкоцитів, зміцнюючи імунну систему та допомагаючи організму боротися з застудою та грипом.

Антиоксиданти та протизапальні компоненти, такі як антоціани, допомагають зменшити запальні процеси в організмі. Чай з листя малини може полегшити симптоми артриту, подагри, головного болю та загального нездужання.

Завдяки протизапальним властивостям, чай допомагає заспокоїти болі в животі, запобігти закрепам та здуттю. Він також може стимулювати скорочення гладких м’язів, що нормалізує роботу кишківника.

Завдяки високому вмісту вітамінів С і Е, а також антиоксидантів, чай можна використовувати як внутрішньо, так і зовнішньо. Він допомагає заспокоїти запалення, спричинене псоріазом, екземою та вуграми.

Властивості напою залежать від того, як було оброблено листя:

Звичайний чай з висушеного листя малини допомагає організму впоратися із застудою та ГРВІ. Він ефективно збиває температуру, зміцнює імунітет та бореться з бактеріями. Завдяки високому вмісту вітамінів (С, Е, К), а також магнію, йоду та фолієвої кислоти, такий напій покращує роботу серцево-судинної системи та допомагає очистити шлунково-кишковий тракт від шлаків.

Ферментований чай, який проходить додаткові етапи підготовки, має дещо інші властивості. Він відомий своєю здатністю покращувати сон, заспокоювати нервову систему та боротися зі старінням організму. Крім того, він допомагає отримувати необхідну норму антиоксидантів та фітонутрієнтів, зміцнюючи організм загалом.

Чай з листя малини є чудовим додатковим засобом для підтримки здоров’я, але він не може замінити лікарські препарати або професійну медичну допомогу. Перед тим як вживати його для лікування будь-яких захворювань або під час вагітності, обов’язково зверніться до свого лікаря.

Як правильно приготувати та пити чай з листя малини

Незалежно від того, який вид чаю ви оберете, процес заварювання буде схожим. Для приготування чаю в заварнику спочатку обдайте його окропом. Потім всипте 2–3 столові ложки висушеного листя і залийте 500 мл гарячої води. Важливо, щоб температура води не перевищувала 85-90 градусів. Залиште чай настоюватися під кришкою на 15 хвилин. Після цього його можна пити, додаючи, за бажанням, мед, лимон, м’яту або інші трави. Якщо ви готуєте напій в чашці, візьміть 1–2 чайні ложки листя на 250 мл гарячої води.