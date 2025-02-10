Челендж "важкі 75": що про нього відомо, чи дійсно він корисний для здоров'я

Челендж "75 Hard" набуло широкої популярності в соцмережах, проте воно більше зосереджене на жорсткій дисципліні, ніж на справжньому зміцненні здоров’я. Такий підхід може не лише не покращити стан організму, а й завдати йому серйозної шкоди.

Більше про цей челендж і його наслідки для здоров'я розповіли на порталі "Бережи себе".

Хто створив цей челендж

"75 Hard" – це програма, яка стала вірусною у TikTok, набравши мільйони переглядів. Її автор – американський бізнесмен і мотиваційний спікер Енді Фрізелла. На своєму сайті він зазначає, що цей виклик – не просто фітнес-програма і навіть не звичайний челендж.

Фрізелла наголошує, що ключові зміни відбуваються не стільки на фізичному рівні, скільки в ментальному аспекті. Його задум полягає в тому, щоб допомогти людям вийти за межі комфорту, розвинути дисципліну та витривалість.

Основні правила "75 Hard"

Дотримання дієти

Кожен учасник обирає раціон самостійно, але він має сприяти покращенню фізичної форми. Важливо не відходити від обраного плану протягом 75 днів. Якщо порушити правило (наприклад, випити алкоголь або з’їсти фастфуд), доведеться починати з нуля.

Два тренування по 45 хвилин щодня

Щодня потрібно проводити дві інтенсивні фізичні активності, одна з яких – обов’язково на вулиці. Автор челенджу підходить до тренувань, як до обов’язкової частини щоденного розпорядку.

Проте цей аспект викликає сумніви, особливо з огляду на реалії українців. Систематичні тренування можуть бути корисними, але коли людина проводить безсонну ніч через повітряні тривоги, такі навантаження можуть нашкодити, а не принести користь.

До дозволених видів активності входять:

піші прогулянки;

йога;

пілатес;

силові вправи;

танці.

Вживання великої кількості води

Що відомо про челендж "75 Hard" / Фото: Unsplash

Правила челенджу вимагають випивати приблизно чотири літри води щодня. Однак ця рекомендація є надто узагальненою, адже потреба у воді залежить від багатьох факторів: статі, ваги, рівня активності, кліматичних умов тощо.

Фахівці рекомендують:

Чоловікам – у середньому 3,7 л рідини на день;

Жінкам – 2,7 л рідини на день.

Надмірне споживання води без урахування індивідуальних потреб може навіть нашкодити організму.

Щоденне фото прогресу

Оскільки основний акцент програми зроблено на фізичних змінах, учасники мають щодня фотографувати своє тіло.

Проте дієтологи застерігають, що це може стати пасткою: людина фокусується лише на зовнішніх змінах і втрачає увагу до важливіших аспектів – емоційного стану, стосунків із їжею та загального способу життя.

Читання книг

Щодня слід прочитати щонайменше 10 сторінок паперової книги (аудіокниги не враховуються). Це має сприяти ментальному розвитку.

Втім, нав’язування читання як обов’язкового завдання може зробити цей процес примусовим, позбавивши його користі та задоволення.

Чому челендж викликає суперечки

Як і багато популярних викликів, "75 Hard" має низку недоліків:

Надмірна жорсткість і відсутність гнучкості.

Висока інтенсивність без урахування індивідуальних можливостей.

Ігнорування довготривалого підходу до здорового способу життя.

Фітнес-експерти наголошують: справжні зміни відбуваються тоді, коли людина впроваджує здорові звички поступово та на тривалий період. Витримати 75 днів за жорсткими правилами можуть далеко не всі, а ризик емоційного вигоряння й зниження самооцінки після зриву – дуже високий.

Замість того, щоб ставити перед собою надмірно складні умови, краще знайти баланс між дисципліною та реальними можливостями, будуючи свій добробут поступово.

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