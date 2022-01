Через брак вітаміну B12 у темношкірого чоловіка потемніли язик та долоні

Медики описали надмірне потемніння шкіри у темношкірого тринідадця - жителя острову в Карибському морі поблизу північно-східних берегів Південної Америки.

Вчені описали надмірне потемніння шкіри у темношкірого чоловіка. У пацієнта посилився синтез меланіну через B12-дефіцитну анемію, і через це змінилося забарвлення стоп та долонь. Лікарі поставили йому діагноз перніціозної анемії, яка найчастіше супроводжується втомою, задишкою та запамороченням. Потемніння шкіри, тим більше без інших симптомів, при ній зустрічається рідко. Випадок описаний у The New England Journal of Medicine.

Долоні пацієнта до початку лікування: Maharajh, Teelucksingh / The New England Journal of Medicine, 2022

Анемія виникає через зниження вмісту гемоглобіну в еритроцитах і зазвичай проявляється симптомами гіпоксії тканин.

Симптоми анемії наступні:

слабкість,

швидка стомлюваність,

задишка та головний біль.

Також, залежно від причин анемії, вона може супроводжуватися додатковими симптомами:

жовтяниця (при руйнуванні еритроцитів або порушенням чутливості нервових волокон при недостатності вітаміну B12),

потемніння шкіри та слизових оболонок (при перніціозній анемії - дефіциті вітаміну B12 - через збільшення синтезу меланіну в меланоцитах).

Точний механізм розвитку гіперпігментації невідомий, а зустрічається вона лише у 10% хворих, тому лікарі часто пропускають цей симптом.

Випадок перніціозної анемії, який проявився лише гіперпігментацією шкіри, але допоміг своєчасно виявити анемію, описали лікарі з Університету Вест-Індії у Трінідаді та Тоба.

До них звернувся 59-річний темношкірий чоловік зі скаргами на потемніння шкіри на стопах та долонях. Симптоми стали виявлятися в нього близько року тому, але спочатку він не надавав їм значення і пов'язував зі своєю роботою – він працював у плитках. Під час огляду медики виявили ділянки гіперпігментації у нього мовою, а також потемніння стоп та долонь. Аналізи крові виявили зниження рівня гемоглобіну та збільшення об'єму еритроцитів, а також невелике зменшення кількості тромбоцитів та лейкоцитів.

Гематологи запідозрили у пацієнта перніціозну анемію, пов'язану із недостатністю вітаміну B12. При цьому захворюванні еритроцити стають аномально великого розміру, оскільки цей вітамін необхідний для повноцінного розвитку. Показники вітаміну B12 у крові пацієнта виявилися вп'ятеро нижчими за нормальні значення (40 пікограм на мілілітр при нормі 200-1100 пікограм на мілілітр). Коли медики стали шукати причину анемії, то виявили у чоловіка антитіла до внутрішнього фактору Касла, який продукує шлунок.

Ця сполука пов'язує вітамін B12 з їжі, а потім комплекс вітаміну з внутрішнім фактором Касла всмоктується у здухвинній кишці.

Медики зробили висновок, що у чоловіка аутоімунний гастрит, і для корекції анемії призначили йому внутрішньом'язове введення вітаміну B12, тому що шлунок пацієнта не міг всмоктувати його природним шляхом. Зазвичай при поповненні дефіциту вітаміну гіперпігментація зникає, що сталося у чоловіка через чотири місяці лікування.

Долоні пацієнта через 4 місяці після початку лікування

Зміна кольору шкіри та слизових часто говорить про неполадки в роботі організму. Наприклад, в американки через антитіла до ферменту, що бере участь у синтезі гормонів надниркових залоз, посиніла мова. Зміна кольору виявилася оборотною, але жінці доведеться довічно приймати замісну гормонотерапію.

