Чи безпечно приймати "Оземпік" для схуднення: думка дієтологині

Бажаний ефект він дійсно дає, тільки біда у тому, що цей засіб призначений для лікування діабету ІІ типу.

Людям завжди були близькі пошуки чарівних пігулок для схуднення, але часто це мало свою низку небезпек. Наразі світ шаленіє через новий тренд під назвою "Оземпік".

Чи можна говорити про його абсолютну безпеку - розповіла лікарка-терапевтка та дієтологиня Олеся Добрянська у подкасті "Говорять медики від МОЗ України".

"Він ("Оземпік" - ред.) впливає на центр голоду і насичення. Це перше. І друге, він сповільнює шлунковий, кишковий тракт. Тобто, він імітує природні гормони інкретини. Наприклад, ви поїли, і вам на скільки вистачає? Три-чотири години, щоб не відчувати голод. А там ви цілий день не відчуватимете голод", - пояснює дієтологиня.

З її слів, цей препарат не спалює жир, як ліполітики, а створює штучний дефіцит калорій, в результаті якого худне людина. Вона додає, що поки невідомо, наскільки безпечно використовувати "Оземпік" для схуднення.

"Усі, хто наразі його собі вводять без цукрового діабету, це все -експериментальна медицина. Люди на собі його випробовують насправді. 2017 року FDA, це управління по контролю за харчовими продуктами і медикаментами, схвалило "Оземпік" для лікування людей з цукровим діабетом. Точніше, з ожирінням, цукровим діабетом, або якщо цукровий діабет погано контролюється медикаментозною терапією", - розповідає лікарка.

Вона також зазначила, що говорити про довготривалий вплив на здоров’я людини від такого препарату поки зарано, бо він дуже "молодий". Перші наслідки ми побачимо лише за 5-7 років.

Раніше дієтологиня пояснила, що таке кетодієта та як вона працює. Більше про це читайте у новині.