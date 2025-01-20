Чи дійсно мед такий корисний, як ми всі думали: кому слід уникати цього продукту

Людина, яка веде здоровий спосіб життя, регулярно займається фізичними вправами, не має надмірної ваги та не страждає на діабет, може споживати мед без сумнівів. Однак, виявляється, цей продукт корисний не всім.

З дитинства ми чули про користь меду для здоров’я. Ми знаємо, що мед багатий на поживні речовини, які корисні для нашого організму. Але це не завжди так. Іноді споживання меду може бути не найкращим варіантом для вашого здоров’я. За словами дієтологині Анжалі Мукерджі є категорії людей, які повинні уникати цього натурального продукту.

Анжалі стверджує, що мед — хороший варіант, якщо ви ведете здоровий спосіб життя і регулярно займаєтесь фізичними вправами. Але якщо це не так, споживання меду може викликати деякі проблеми. Якщо ви маєте надмірну вагу, ожиріння, переддіабет або діабет, мед може навіть нашкодити. Дієтологиня пояснила свою думку у підписі до свого посту в Instagram.

Згідно з цим дописом, одна столова ложка меду містить близько 60 калорій. Споживання меду час від часу не призведе до набирання ваги. Але надмірність у всьому — це не добре. Тому, якщо ви споживаєте великі кількості меду протягом дня, це може призвести до набирання небажаної ваги. Продукт уповільнить процес схуднення і також збільшить рівень цукру в крові. Таким чином, мед може завадити вам досягти вашої мети щодо втрати ваги.

Отже, хто може вживати мед? Людина, яка веде здоровий спосіб життя, регулярно займається фізичними вправами, не має надмірної ваги і не страждає на діабет, може споживати мед без сумнівів. За словами Анжалі Мукерджі, "якщо ви не відповідаєте жодній з цих умов, то найкраще уникати меду, оскільки він не дозволить вам досягти вашої мети".

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