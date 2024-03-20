Чи дійсно потрібно пити 2 літри води на день і чи можна її замінити іншими напоями

Випиваєте до 8 склянок води на день? А ви впевнені, що це дійсно необхідно?

Всі ми знаємо, що для правильного функціонування організму потрібно щодня пити достатню кількість води. Багато людей впевнені, що вживати треба лише воду, інші стверджують, що чай, кава, соки й навіть супи можуть стати повноцінною заміною. Хто ж має рацію?

Найчастіше підраховуючи, скільки рідини людина випила на день, чай та інші напої не враховуються через те, що вони мають сильно виражений сечогінний ефект. Це насправді так, але останні дослідження показали, що кава та чай зовсім не призводять до зневоднення, якщо вживати їх у помірних кількостях.

Безумовно, з точки зору гідрації чашка кави матиме менший ефект, ніж склянка води, але й вона буде рахуватися. На думку фахівців, таку одну кружку напою, що бадьорить, можна рахувати за пів склянки чистої води.

Однак варто зазначити, що на підрахунок впливає і те, які саме інгредієнти містяться в напої. Наприклад, якщо це кава з молоком, то вона краще відновлюватиме водний баланс, ніж подвійний еспресо. Вчені звертають увагу, що для гідратації особливо важлива і відсутність цукру в напої, а тому будь-який кавовий коктейль зі збитими вершками та солодким сиропом можна вважати поганим джерелом води. Сюди ж належать соки та газовані напої, але вони все ж допомагають підтримати водний баланс.

Чи можна замінити воду чаєм / Фото: Unsplash

Не варто забувати про те, що вода міститься в їжі. Завдяки продуктам, які ви споживаєте, можна також підтримувати оптимальний рівень гідрації. Було доведено, що 20% від щоденного споживання води на день ми беремо саме з їжі. Просто уявіть, що ви з'їли цілий кавун. Чи захочете після цього пити? Навряд чи.

Що точно не варто зараховувати до продуктів, які підтримують водний баланс у нормі, то це алкоголь. Він виводить рідину з організму, тому експерти радять завжди пити воду, коли вживаєте алкогольні напої.

Чи означає це, що нам зовсім не потрібно випивати 8 склянок води на день? Хоча фахівці стверджують, що людина повинна вживати близько 2-2,5 л води щодня, більша частина рідини надходить до організму непомітно для нас. Кава, чай, їжа, соки – все це поповнює запаси.

Крім цього, варто пам'ятати, що кількість води, необхідна для оптимальної гідратації, може відрізнятися для кожної людини. Вона залежить від віку, статі, спортивної активності, клімату тощо. Тож фахівці наголошують – пити потрібно тоді, коли ви відчуваєте спрагу чи помітили в себе ознаки дегідрації (темна сеча, потріскані губи).

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