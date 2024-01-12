Чи дійсно потрібно їсти щодня: лікарі розвіяли безумовну користь цибулі та часнику

В зимовий період багато українців додають до свого раціону цибулю і часник, щоб захиститися від вірусів та зміцнити імунітет. Але чи дійсно ці продукти такі корисні?

Звичайно, ці овочеві культури містять фітонциди, які відрізняються потужною дезінфікуючою та антимікробною дією. Однак, не все так безхмарно, як здається на перший погляд.

Хоча, наприклад, часник містить потужні антиоксиданти, які допомагають регулювати рівень цукру в крові, а також хрома і кобальт, що дуже корисні для роботи нервової системи та печінки. Вітаміни (зокрема, групи В, С, Е та інші) і мікроелементи, які покращують імунітет і допомагають нашому організму протистояти застуді. Однак всі ці речовини корисні лише у складі збалансованої дієти, яка містить потрібну кількість білків, корисних жирів, вуглеводів, вітамінів.

Експерти радять з'їдати не більше чверті середнього цибулини та половину зубчика часнику на день. При цьому краще ці овочі їсти в сирому вигляді, адже термічне оброблення значно знижує їхні корисні властивості.

Однак варто зазначити, що ці продукти корисні далеко не всім. Тому їх потрібно з обережністю включати у раціон. В них міститься велика кількість ефірних олій та інших речовин, які можуть стати причиною нудоти, печії, болю в шлунку.

Не варто додавати до щоденного раціону часник і цибулю людям з порушеннями роботи ШКТ. Особливо в сирому вигляді. Краще їх термічно оброблювати і вживати так, якщо не можете повністю відмовитися від продуктів.

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