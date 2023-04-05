Чи дійсно щоденний келих вина не шкодить здоров'ю: вчені здивували результатами дослідження

Більший ризик смертності був у жінок, ніж у чоловіків.

Нещодавнє дослідження вчених із Канади та Великої Британії спростувало популярне твердження лікарів, що щоденне помірне вживання алкоголю не шкодить здоров'ю.

Результати дослідження опублікували на JAMA Network Open.

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Зазначається, група вчених проаналізувала дані 107 наукових праць. У цих дослідженнях брали участь майже п'ять мільйонів людей з різних країн, чоловіків та жінок різних національностей та соціального стану. Вчені, скоригувавши попередні дані досліджень, дійшли висновку, що навіть помірне споживання алкоголю шкодить.

"Наше дослідження також виявило, що більший ризик смертності був у жінок, ніж у чоловіків, під час вживанні 25 або більше мг на день алкоголю, включаючи значне збільшення ризику для жінок середніх років, чого не спостерігалося для чоловіків", - сказано у дослідженні.

Так, жінки, які випивали більш ніж чотири келихи вина щодня, ймовірність ранньої смерті у них підвищувалася як мінімум на 60%, а у чоловіків — лише на 35.

Нагадаємо, вживання алкоголю прискорює старіння. Вчені пояснили, як це відбувається.

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