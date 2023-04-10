Чи корисний консервований тунець: 5 побічних ефектів від вживання риби в банці

Ця риба сповнена вітамінів і поживних речовин, але чи корисно їсти консервований тунець?

Консервований тунець може забезпечити вас протеїном і корисними жирами, але він має погану репутацію через високий вміст натрію, а також потенційний вплив ртуті. Ртуть, яка міститься в багатьох видах риби та морепродуктів, викликає дедалі більше занепокоєння через вплив на наше когнітивне здоров’я та психічні функції.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про переваги та можливі побічні ефекти вживання консервованого тунця.

Користь консервованого тунця

Білок

Одна з головних переваг вживання консервованого тунця полягає в тому, що це доступний і простий спосіб отримати білок. Насправді, ціла банка містить близько 40 грамів білка, а порція в 80-100 грамів риби містить близько 20 грамів цієї поживної речовини.

Сама по собі риба має надзвичайно низький вміст жиру та вуглеводів і приблизно на 90% складається з білка.

Користь для здоров’я мозку та очей

Як і багато інших видів риби та морепродуктів, консервований тунець містить багато омега-3 жирних кислот, і цей здоровий тип жиру має довгий список потенційних переваг.

По-перше, дослідження показали, що споживання омега-3 з їжею може допомогти при симптомах депресії та загальному настрої, а також допомагає уповільнити вікове погіршення когнітивних функцій. Нещодавно фахівці також дійшли висновку, що омега-3 сприяють здоров’ю серцево-судинної системи шляхом зниження холестерину, допомагаючи зменшити утворення тромбів і запалення. Через ці здорові омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, такій як тунець, Американська кардіологічна асоціація рекомендує дві порції риби на тиждень. Тож консервований тунець стане ідеальним вибором.

Потенційні побічні ефекти

Забагато солі

Потенційний побічний ефект від вживання консервованого тунця полягає в тому, що багато зразків консервів містять велику кількість натрію.

Надлишок солі може призвести до підвищення кров’яного тиску та серцево-судинних проблем.

Зауважте, рекомендована добова норма не має перевищувати 2300 міліграмів натрію.

Забагато жиру через вміст олії в консерві

Консервований тунець поставляється у воді або олії, і хоча різновиди тунця в олії мають сильніший смак і більш вологу консистенцію, у ньому часто може бути занадто багато жиру для однієї закуски.

Відповідно до дієтичних рекомендацій, 20-35% вашого щоденного раціону мають становити жири, а це від 44 до 78 грамів жиру на день при 2000-калорійній дієті. Як бачите, 10 грамів в одній банці тунця — це велика частина вашої щоденної рекомендованої норми.

Ртуть

Отруєння ртуттю, яке, як показують дослідження, може призвести до когнітивних розладів і втрати пам’яті. У разі регулярного вживання консервованого тунця існує ризик впливу ртуті, вважають фахівці. Однак різні сорти тунця містять різні рівні ртуті.

Як повідомляє Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), дорослі повинні їсти одну або дві порції тунця на тиждень, а вагітним або молодим мамам слід уникають тунця, що може містити ртуть.

Водночас, згідно з даними журналу Environmental Research, тунець містить селен, який є поживною речовиною, що насправді має захисні властивості.

Отже, чи корисний консервований тунець?

Консервований тунець має високий вміст корисних поживних речовин, таких як білок і омега-3 жирні кислоти.

Незважаючи на те, що деякі сорти містять більше натрію або жиру, ви можете купляти консерви з меншим вмістом солі та жиру.

Нагадаємо, все більше людей страждають від хронічного запалення організму. З часом воно може призвести до серйозних захворювань: артриту, хвороби серця, діабету, хвороби Альцгеймера і навіть певних видів раку.

Читайте також: