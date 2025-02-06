Чи можна їсти лише раз на день: користь і шкода

Харчування один раз на день спочатку вимагає від вас утримання, а потім приводить до переїдання.

Надто суворо обмежувати себе у харчуванні не є настільки здорово, як може здаватися на перший погляд. Безперечно, для схуднення важливо знайти здоровий баланс спожитих і спалених калорій, але не менш важливо їсти достатню кількість поживної їжі протягом дня.

Їжа забезпечує організм нутрієнтами, необхідними для нормальної роботи. При харчуванні один раз на день, важко забезпечити можливість отримати усі потрібні поживні речовини.

Наука стверджує, що найздоровіший спосіб харчуватися протягом дня – це мати два-три прийоми їжі з тривалим періодом голодування вночі, не їсти занадто рано або занадто пізно та споживати більше калорій у першій половині дня.

Однак дієтологи не рекомендують їсти лише раз на день, оскільки це може підвищити рівень глюкози в крові, коли ми не їмо, або глюкози натщесерце. Високий рівень глюкози натщесерце протягом тривалого періоду часу є фактором ризику діабету другого типу.

Щоб підтримувати рівень глюкози в крові на низькому рівні, потрібно їсти частіше, ніж один раз на день, щоб організм не думав, що голодує, і не вивільняв більше глюкози, коли ви зрештою їсте.

Натомість найкраще їсти два-три рази на день і споживати більшу частину калорій протягом першої половини дня. Це пов'язано з тим, що прийоми їжі пізно ввечері пов’язані з серцево-метаболічними захворюваннями, включно з діабетом і хворобами серця.

Дослідники сходяться на думці, що вирішальне значення має регулярність.

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