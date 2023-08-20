Чи може кава замінити повноцінний сон і як впливає на працездатність: нове дослідження

Психолог Мічиганського університету Кімберді Фенн дослідив, як кава впливає на працездатність та чи здатен цей напій допомогти під час недосипання, зокрема зберегти увагу.

Про це пише Sciencealert.com.

Науковці зазначили, що дослідження, що вивчають вплив сну на більш складні типи мислення, показали дещо неоднозначні результати.

"Тому ми з командою вирішили визначити, як впливає неспання протягом однієї ночі на різні типи мислення. Ми попросили учасників виконати різні когнітивні завдання ввечері, а потім випадковим чином призначили їм або піти додому і поспати, або не спати всю ніч у лабораторії. Учасники, яким дозволили поспати, повернулися вранці, і всі знову виконали когнітивні завдання", - йдеться у повідомленні.

Як кофеїн допоможе після безсонної ночі

Науковці зазначили, що через відсутність сну людина стає неуважною. А тому вчені вирішили встановити, а що ж може допомогти вирішити цю проблему.

Одне з опитувань 2022 року показало, що понад 90% опитаних дорослих американців вживають кофеїн у тій чи іншій формі щодня. Вчені хотіли дізнатися, чи допоможе кофеїн підтримувати увагу та уникати помилок при зберіганні речей після недосипання.

"Цікаво, що ми виявили, що кофеїн настільки покращив здатність до концентрації уваги у недосипаючих учасників, що їхня продуктивність була подібною до людей, які спали всю ніч. Давання кофеїну людям, які спали всю ніч, також підвищувало їхню продуктивність. Отже, кофеїн допоміг усім підтримувати увагу, а не лише тим, хто не спав. Цей результат не був несподіваним, оскільки інші дослідження мали схожі висновки", - йдеться у повідомленні.

Кількагодинний сон не допомагає відновитись

Проте вчені зауважують, що найкраще - це повноцінний сон, адже лише він зможе відновити організм. А тому вони вирішили протестувати, чи допоможе організму кількагодинний сон.

"Ми дали деяким учасникам можливість подрімати протягом 30 або 60 хвилин під час нічної депривації між 4 та 6 годинами ранку. Цей проміжок часу приблизно збігається з найнижчою точкою пильності в циркадному циклі. Важливо, що ми виявили, що учасники, які дрімали, не краще справлялися ні з простим завданням на увагу, ні зі складнішим завданням на впорядкування, ніж ті, хто не спав усю ніч. Таким чином, сон посеред ночі не мав помітних переваг для когнітивної діяльності вранці після ночі загального недосипання", - йдеться у повідомленні.

Хоча кофеїн може допомогти не заснути і відчувати себе більш бадьорим, він, швидше за все, не допоможе у виконанні завдань, які вимагають складного мислення. І хоча короткий сон може покращити ваше самопочуття вночі, коли вам потрібно не спати, він, швидше за все, не вплине на вашу продуктивність.

"Коротше кажучи, достатня кількість сну необхідна для вашого розуму і мозку, і заміни сну просто не існує", - наголошують науковці.

Нагадаємо, що буде, якщо відмовитися від кави на місяць та назавжди.

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