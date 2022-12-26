Чи можна годувати дитину після кесаревого розтину: проста відповідь

Незалежно від того, як ви народжуватимете дитину, ви можете годувати грудьми.

Яку б анестезію вам не зробили, вона не перешкоджатиме грудному вигодовуванню. Не треба давати новонародженому ніяких замінників молока до того, як ви зможете прикласти його до грудей.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Якомога раніше, можливо ще в операційній, у залежності від стану матері чи новонародженого, має відбуватись контакт «шкіра до шкіри». У певних випадках для здійснення контакту «шкіра-до-шкіри» немовля можна викласти на груди батька або іншого партнера одразу після пологів.

Рідина, яку виробляють груди жінки в перші дні після народження, називається молозивом. Воно містить всі поживні речовини, необхідні немовляті, а також антитіла матері для його захисту, тому дуже важливо, щоб у перші дні життя маля отримало його. Це дуже концентрована їжа. Тому для дитини кількох крапель молозива, які виробляються на початку буде достатньо.

"Якщо ваша дитина або ви після кесаревого розтину потребуєте певного догляду — це не означає, що ви не зможете годувати її грудьми. Не соромтеся просити рідних про допомогу і у вас все вийде!", - йдеться у повідомленні.

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Чому грудне вигодовування важливе

Нагадаємо, що ми розповідали про те, чи можна займатися спортом під час грудного вигодовування. Як стало відомо, більшість жінок можуть займатися спортом або іншими фізичними активностями в період, коли вони годують грудьми.

До того ж жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

А ось харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, рис, хліб, макарони, картопля, м’ясо, рибу, яйця, бобові та молочні продукти.

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