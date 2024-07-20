Чи можна кип'ятити одну і ту ж саму воду двічі: це дуже важливо знати

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому воду не можна кип'ятити двічі? Для чаю чи кави лікарі часто радять використовувати таку воду, яка кипіла тільки раз. Тобто чайник щоразу потрібно оновлювати, виливаючи залишки.

Люди вигадали кип'ятіння, щоб використовувати воду для приготування їжі та пиття. Головна причина — позбутися мікробів та бактерій, які часто містяться у сирій воді. Насправді, більша частина шкідливих речовин дійсно гине під впливом високої температури. Але і з водою після досягнення температури в 100 градусів за Цельсієм дещо відбувається:

під час кип'ятіння випаровуються молекули води та кисень;

в будь-якій воді містяться деякі домішки і вони нікуди не діваються за температури 100 градусів, зокрема, солі. Однак їхня концентрація збільшується, адже атомів самої води стає менше;

молекули води також містять ізотопи водню, а це важкі хімічні елементи, які є стійкими до температури в 100 градусів, вони "обтяжують" рідину, тому що осідають на дно.

Чи можна кип'ятити одну і ту ж саму воду двічі

Бактерії загинули вже після першого кип'ятіння, тому робити це вдруге просто не доцільно. Жодної потреби у повторному температурному оброблені немає.

Кип'ячена вода не має смаку, а тому, коли її кип'ятити вдруге чи втретє, то вона стає дуже несмачною.

Більше того, фахівці стверджують, що повторне кип'ятіння запросто "вбиває" воду. Адже за цієї процедури випаровується кисень, що порушує саму молекулу H2O з погляду хімії. Тому і виникла ще одна назва такого напою — "мертва вода".

Домішки та солі після кип'ятіння все-рівно залишаються, а ось вода та кисень кожного разу йдуть, тому концентрація солей стає дедалі більшою. Хоча наш організм цього не відчуває, але це не дуже добре для здоров'я.

Кип'ятимо ми, як правило, хлоровану воду, а за температури в 100 градусів за Цельсієм він вступає у реакцію з органічними речовинами. Як результат утворюються канцерогени, а частіше кип'ятіння тільки збільшує їхню концентрацію. Такі речовини для людини вкрай небажані, адже викликають різні види раку.

Взагалі кип'ячена вода мало корисна, а повторне оброблення робить її ще й шкідливою. Тому потрібно дотримуватися кількох важливих правил. Насамперед, щоразу наливайте свіжу воду для кип'ятіння, не доливаючи її до старої рідини. Також дайте воді постояти кілька годин перед тим, як її кип'ятити.

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