Можна чи ні кип'ятити воду двічі: пояснення вчених

Якщо воду кип'ятити декілька разів — як це впливає на здоров'я людини, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Всі, напевно чули, що не можна двічі кип'ятити воду, оскільки це небезпечно для здоров'я, адже повторне кип'ятіння води збільшує кількість токсинів, які можуть викликати різні хвороби.

Однак це не означає, що значна кількість шкідливих речовин фактично є в кип'яченій воді.

Під час кип'ятіння води, вона, як відомо, випаровується. В цей час концентрація домішків, які є у воді, збільшується.

До складу води з-під крану входять різноманітні речовини, зокрема й не дуже корисні, як-от миш'як, нітрати, фториди. Концентрація шкідливих речовин, звичайно, збільшується у міру того, як знову і знову кип'ятити воду.

Проте вчені підрахували, що їх настільки мало, що вони не становлять небезпеки для здоров'я. На думку вчених, отруєння миш'яком виникне, якщо в організмі людини його концентрація досягне 0,6 мг миш'яку на 1 кг маси тіла на день. Тобто вчені підрахували, що якщо маса людини – 75 кг, то щоб отруїтися миш'яком, потрібно закип'ятити близько 10 тисяч літрів води та довести її до об'єму чашки кави і випити.

Що реально відбувається під час кип'ятіння води, так це те, що видаляються молекули кисню, що впливає на її смак. Але різницю між смаком кип'яченої та некип'яченої води помітять лише гурмани.

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