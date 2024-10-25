Чи можна вживати алкоголь після того, як випили таблетку: лікарі ошелешили відповіддю

Лікарі кажуть, що під час приймання певних ліків пити алкоголь заборонено. Це може викликати такі симптоми як сонливість, порушення здатності мислити, запаморочення, забудькуватість, пошкодження печінки і навіть стати причиною смерті.

Багато факторів впливають на те, чи безпечно вживати алкоголь під час або після приймання ліків.

Коли можна пити алкоголь після того, як випили таблетку

Визначення того, чи можна вам приймати ліки до або після вживання алкоголю, може залежати від кількох факторів. Наприклад, тип ліків, а також тип і кількість алкоголю можуть вплинути на те, наскільки безпечно чи небезпечно їх поєднувати. Також важливо знати скільки часу після приймання ліків повинно пройти, перш ніж вживати алкоголь.

Варто зазначити, що метаболізм кожної людини, толерантність до алкоголю та інші індивідуальні фактори здоров’я можуть стати вирішальними в тому, скільки часу потрібно чекати на вживання алкогольних напоїв. Алкоголь і ліки можуть мати шкідливі наслідки, навіть якщо вони не приймаються одночасно. Іноді ви можете випити через кілька годин після приймання таблеток, іноді вам доведеться почекати кілька днів або й довше.

Ще один фактор — вік. З віком алкоголь залишається в нашому організмі довше. Це тому, що сповільнюється метаболізм алкоголю. Крім того, чим старше ми стаємо, тим більша ймовірність, що ми будемо приймати одразу кілька різних медикаментів, які можуть взаємодіяти з алкоголем.

Наскільки добре ми засвоюємо алкоголь, також залежить від нашої статі. Оскільки чоловіки і жінки мають відмінності в хімії тіла, вони можуть поглинати та метаболізувати алкоголь з різною швидкістю. Після вживання такої ж кількості алкоголю в крові жінок, як правило, вищий рівень алкоголю, ніж у чоловіків.

Парацетамол, ібупрофен і алкоголь

Найчастіше людей хвилює запитання, чи можуть вони вживати алкоголь разом зі знеболювальними препаратами, що містять парацетамол або ібупрофен. Ефект повністю залежить від типу таблетки для знеболення.

Поєднання ліків для лікування загального болю, болю в м’язах, лихоманки та запалення з алкоголем може спричинити розлад шлунка, кровотечу, виразку в шлунку та прискорене серцебиття. При змішуванні з алкоголем парацетамол та ібупрофен також можуть спричинити пошкодження печінки. Якщо ви приймаєте ці ліки регулярно, щоб зменшити біль, краще уникати алкоголю або пити лише зрідка.

Однак, якщ ви випили їх для зменшення головного болю або після візиту до стоматолога одноразово, ризик не великий. Проте все ж уникайте прийому цих ліків одночасно з питтям.

Читайте також: