Чи можна пити какао щодня: розкрито всі властивості цього напою для нашого здоров'я

Виявляється улюблений багатьма напій какао — це не просто приємний смак, але й цілий букет вітамінів і мікроелементів.

Підбадьорити і підняти настрій може навіть сам аромат какао. Тому не дивно, що цей напій є улюбленим не лише серед дітей, але й серед багатьох дорослих.

В чому користь какао

У 100 г какао міститься:

24 г білка;

15 г жиру;

10 г вуглеводів;

35 г харчових волокон;

2 г цукрів.

Також воно містить чимало мінералів, зокрема, фосфор, магній, залізо, марганець та цинк.

Головна особливість какао полягає в його гіркому смаку. Тому найчастіше під час приготування напою чи інших страв до нього додають цукор. Саме через це какао й стає менш кориснішим. Проте, навіть якщо ви будете вживати 5-10 г цього порошку щодня, то отримуватимете непогану дозу антиоксидантів.

Кому кака потрібно вживати

Особлива речовина, яка міститься в какао, епікатехін сприяє покращенню мозкового кровообігу, чим сприяє гарній пам'яті. Тому цей продукт показаний людям різного віку. Школярі і студенти з його допомогою будуть краще вчитися, а люди середнього та старшого віку — припинять забувати важливу інформацію.

Ще одна речовина, ресвератрол, відрізняється антисклеротичною дією, а теобромін позитивно впливає на роботу нервової системи, стимулює роботу серцевого м'язу. Тому краще замінити ранкову каву на кружку какао.

Однак, в какао міститься ще й велика кількість пуринів і оксалатів, які можуть погано впливати на роботу нирок і суглобів. А теобромін має легку збуджувальну дію, яка підходить не всім.

Як додати до раціону какао

Звичайно, ви можете готувати з порошку напій, а ще какао можна додавати до несолодкого йогурту, разом з фруктами, горіхами та ягодами.

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